Lefotózták a Békemeneten Karácsony Gergelyt
Október 23-án, a Margit hídon készült váratlan szelfi a felvonuláson. A Békemenet láthatóan rendkívül vegyes közönséget vonzott.
A Békemeneten nem csak a kiskakas tűnt fel. Október 23-án, a CÖF-CÖKA által szervezett rendezvényen hatalmas tömeg gyűlt össze a magyar egység jegyében, amely a legkülönbözőbb embereket vonzotta. M. Kovács Róbert, a Hír TV műsorvezetője egy szelfin mutatta be a váratlan résztvevőt – írja a Ripost.
A Békemenet kakukktojása – ez egy másfajta büszkeség menete, Gergely!
A fotón Karácsony Gergely baloldali főpolgármester látható, feltételezhetőleg a Margit híd egyik szakaszán készült a kép. Öltözete alapján valószínű, hogy épp kerékpározott, és útközben döbbent rá, hogy egy nemzeti ünnepen ennyi magyar gyűlt össze egyszerre.
A közös képet Deák Dániel elemző is közzétette.
Egyes kommentelők azzal is viccelődtek, hogy talán csak eltévedt. Valaki azt írta neki, hogy ez nem a Pride...
Az mindenesetre tőle függetlenül nyilvánvaló, hogy a Békemenet a történelmi fontossága és a rekordrészvétel mellett összekovácsolja a teljes magyarságot.
