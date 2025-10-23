Lefotózták a Békemeneten Karácsony Gergelyt

A Békemeneten nem csak a kiskakas tűnt fel. Október 23-án, a CÖF-CÖKA által szervezett rendezvényen hatalmas tömeg gyűlt össze a magyar egység jegyében, amely a legkülönbözőbb embereket vonzotta. M. Kovács Róbert, a Hír TV műsorvezetője egy szelfin mutatta be a váratlan résztvevőt – írja a Ripost.

A Békemenet láthatóan rendkívül vegyes közönséget vonzott – Fotó: MW

A Békemenet kakukktojása – ez egy másfajta büszkeség menete, Gergely!

A fotón Karácsony Gergely baloldali főpolgármester látható, feltételezhetőleg a Margit híd egyik szakaszán készült a kép. Öltözete alapján valószínű, hogy épp kerékpározott, és útközben döbbent rá, hogy egy nemzeti ünnepen ennyi magyar gyűlt össze egyszerre.

A közös képet Deák Dániel elemző is közzétette.

Egyes kommentelők azzal is viccelődtek, hogy talán csak eltévedt. Valaki azt írta neki, hogy ez nem a Pride...

Az mindenesetre tőle függetlenül nyilvánvaló, hogy a Békemenet a történelmi fontossága és a rekordrészvétel mellett összekovácsolja a teljes magyarságot.