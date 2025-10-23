RETRO RÁDIÓ

Lefotózták a Békemeneten Karácsony Gergelyt

Október 23-án, a Margit hídon készült váratlan szelfi a felvonuláson. A Békemenet láthatóan rendkívül vegyes közönséget vonzott.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.23. 16:02
Módosítva: 2025.10.23. 18:04
Békemenet október 23. Karácsony Gergely

A Békemeneten nem csak a kiskakas tűnt fel. Október 23-án, a CÖF-CÖKA által szervezett rendezvényen hatalmas tömeg gyűlt össze a magyar egység jegyében, amely a legkülönbözőbb embereket vonzotta. M. Kovács Róbert, a Hír TV műsorvezetője egy szelfin mutatta be a váratlan résztvevőt – írja a Ripost.

A Békemenet láthatóan rendkívül vegyes közönséget vonzott.
A Békemenet láthatóan rendkívül vegyes közönséget vonzott – Fotó: MW

A Békemenet kakukktojása – ez egy másfajta büszkeség menete, Gergely! 

A fotón Karácsony Gergely baloldali főpolgármester látható, feltételezhetőleg a Margit híd egyik szakaszán készült a kép. Öltözete alapján valószínű, hogy épp kerékpározott, és útközben döbbent rá, hogy egy nemzeti ünnepen ennyi magyar gyűlt össze egyszerre.

A közös képet Deák Dániel elemző is közzétette.

Egyes kommentelők azzal is viccelődtek, hogy talán csak eltévedt. Valaki azt írta neki, hogy ez nem a Pride... 

Az mindenesetre tőle függetlenül nyilvánvaló, hogy a Békemenet a történelmi fontossága és a rekordrészvétel mellett összekovácsolja a teljes magyarságot.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu