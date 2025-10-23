A Békemenet legviccesebb pillanata - Brüsszel bábja: Magyar Péter!

Az idei Békemenet minden eddiginél nagyobb tömeget mozgatott meg. Az Elvis Presley tértől egészen a Margit híd pesti hídfőjéig vonultak a résztvevők. A Nyugati tér felé közeledve pedig egy különleges, megmosolyogtató installáció bukkant fel a menetelők előtt - írja a Ripost.

Így lógott Magyar Péter, Brüsszel bábuja a Nyugati tér felüljárójánál, a Békemenet résztvevőinek nagy örömére. Fotó: Ripost

A Békemenet nevettetői – íme Brüsszel bábuja, Magyar Péter

Az idei Békemenet történelmi jelentőségű. A rekordrészvételre számítottak, a becslések beigazolódtak; ez minden idők legnagyobb Békemenete, valósággal elözönlötték a felvonulók Budapest belvárosát. Mindemellett még egy kis humornak is jutott hely.

A magasba figyelve a résztvevők megláthatták, ahogy Ursula von der Leyen figurája mosolyogva lógatja le Brüsszel bábját, Magyar Pétert a Nyugati tér felüljárójánál. A magyarok is tudhatják, hogy Magyar Péter Brüsszel fogott embere, ennek már egy emlékezetet is kiállítottak a Nyugati tér felüljárójánál.

Az emlékezetes installációról videó is készült:



