A Békemenet legviccesebb pillanata - Brüsszel bábja: Magyar Péter!
Óriási tömeg özönlötte el Budapest belvárosát. A Békemenet rekordrészvétele mellett még egy csipet humornak is jutott hely. Íme Brüsszel bábja, Magyar Péter.
Az idei Békemenet minden eddiginél nagyobb tömeget mozgatott meg. Az Elvis Presley tértől egészen a Margit híd pesti hídfőjéig vonultak a résztvevők. A Nyugati tér felé közeledve pedig egy különleges, megmosolyogtató installáció bukkant fel a menetelők előtt - írja a Ripost.
A Békemenet nevettetői – íme Brüsszel bábuja, Magyar Péter
Az idei Békemenet történelmi jelentőségű. A rekordrészvételre számítottak, a becslések beigazolódtak; ez minden idők legnagyobb Békemenete, valósággal elözönlötték a felvonulók Budapest belvárosát. Mindemellett még egy kis humornak is jutott hely.
A magasba figyelve a résztvevők megláthatták, ahogy Ursula von der Leyen figurája mosolyogva lógatja le Brüsszel bábját, Magyar Pétert a Nyugati tér felüljárójánál. A magyarok is tudhatják, hogy Magyar Péter Brüsszel fogott embere, ennek már egy emlékezetet is kiállítottak a Nyugati tér felüljárójánál.
Az emlékezetes installációról videó is készült:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre