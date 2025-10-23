Orbán Viktor bejelentette: Békemenet - a valaha volt legnagyobb!
Ameddig a szem ellát, emberek és zászlók a Békemeneten. Orbán Viktor hamarosan beszédet mond.
Ameddig a szem ellát, embereket és zászlókat látni a Békemeneten. A gyülekező ma reggel 9-kor vette kezdetét, majd 11-kor elindult a tömeg. Hamarosan Orbán Viktor fog beszédet mondani a Kossuth téren, aki nem győzi kiemelni, sosem vettek még részt ennyien egy Békemeneten.
Orbán Viktor is kiemelte: sosem voltak még ilyen sokan a Békemeneten
Békemenet egy szabad és erős Magyarországért!
- írta a Facebook-oldalán a miniszterelnök korábban, kiemelve:
Soha nem voltunk még ilyen sokan!
Együtt erő vagyunk!
- írta a közösségi oldalán a miniszterelnök, egy videó kíséretében, amelyen jól hallható, ahogy együtt zengi a tömeg:
Ria-Ria-Hungária!
Orbán Viktor ismét kiemelte: ez az eddigi legnagyobb Békemenet
Békemenet - a valaha volt legnagyobb!
- írta a közösségi oldalán a miniszterelnök, egy videó társaságában.
