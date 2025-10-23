RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor bejelentette: Békemenet - a valaha volt legnagyobb!

Ameddig a szem ellát, emberek és zászlók a Békemeneten. Orbán Viktor hamarosan beszédet mond.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.23. 13:10
Orbán Viktor Békemenet beszéd tömeg

Ameddig a szem ellát, embereket és zászlókat látni a Békemeneten. A gyülekező ma reggel 9-kor vette kezdetét, majd 11-kor elindult a tömeg. Hamarosan Orbán Viktor fog beszédet mondani a Kossuth téren, aki nem győzi kiemelni, sosem vettek még részt ennyien egy Békemeneten.

062A7291
Az eddigi legnagyobb Békemenet az idei / Fotó: Metropol

Orbán Viktor is kiemelte: sosem voltak még ilyen sokan a Békemeneten

Békemenet egy szabad és erős Magyarországért!

- írta a Facebook-oldalán a miniszterelnök korábban, kiemelve:

Soha nem voltunk még ilyen sokan!

Együtt erő vagyunk!

- írta a közösségi oldalán a miniszterelnök, egy videó kíséretében, amelyen jól hallható, ahogy együtt zengi a tömeg:

Ria-Ria-Hungária!

Orbán Viktor ismét kiemelte: ez az eddigi legnagyobb Békemenet

Békemenet - a valaha volt legnagyobb!

- írta a közösségi oldalán a miniszterelnök, egy videó társaságában.

 

 

