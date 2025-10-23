RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor a Békemenetről: Mindenki a fedélzeten

A Békemenetről osztott meg egy képet a miniszterelnök. Így üzent Magyar Péternek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.23. 12:12
Módosítva: 2025.10.23. 12:26
Orbán Viktor Magyar Péter Békemenet üzenet

Sosem látott tömeg gyűlt össze az idei Békemeneten. A gyülekező reggel 9-kor vette kezdetét, majd 11 óra körül indultak meg a résztvevők, akik közt számos hazai híresség - például Tóth Gabi, Sasvári Sándor és Pataky Attila -, is ott van.

Hatalmas a tömeg a Békemeneten / Fotó: Czeglédi Zsolt /  MTI

Orbán Viktor is kiemelte: sosem voltak még ilyen sokan a Békemeneten

Békemenet egy szabad és erős Magyarországért!

- írta korábban a Facebook-oldalán a miniszterelnök, kiemelve:

Soha nem voltunk még ilyen sokan!

Így üzent nemrég a miniszterelnök
 

Mindenki a fedélzeten 

- írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy fotó társaságában, amelyen egy kiskakas látható, és ez a felirat:

A kiskakas, bárhogy kukorékol, mindig kiskakas marad.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
