Orbán Viktor a Békemenetről: Mindenki a fedélzeten
A Békemenetről osztott meg egy képet a miniszterelnök. Így üzent Magyar Péternek.
Sosem látott tömeg gyűlt össze az idei Békemeneten. A gyülekező reggel 9-kor vette kezdetét, majd 11 óra körül indultak meg a résztvevők, akik közt számos hazai híresség - például Tóth Gabi, Sasvári Sándor és Pataky Attila -, is ott van.
Orbán Viktor is kiemelte: sosem voltak még ilyen sokan a Békemeneten
Békemenet egy szabad és erős Magyarországért!
- írta korábban a Facebook-oldalán a miniszterelnök, kiemelve:
Soha nem voltunk még ilyen sokan!
Így üzent nemrég a miniszterelnök
Mindenki a fedélzeten
- írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy fotó társaságában, amelyen egy kiskakas látható, és ez a felirat:
A kiskakas, bárhogy kukorékol, mindig kiskakas marad.
