Orbán Viktor a Békemenetről: Mindenki a fedélzeten

Sosem látott tömeg gyűlt össze az idei Békemeneten. A gyülekező reggel 9-kor vette kezdetét, majd 11 óra körül indultak meg a résztvevők, akik közt számos hazai híresség - például Tóth Gabi, Sasvári Sándor és Pataky Attila -, is ott van.

Hatalmas a tömeg a Békemeneten / Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Orbán Viktor is kiemelte: sosem voltak még ilyen sokan a Békemeneten

Békemenet egy szabad és erős Magyarországért!

- írta korábban a Facebook-oldalán a miniszterelnök, kiemelve:

Soha nem voltunk még ilyen sokan!

Így üzent nemrég a miniszterelnök



Mindenki a fedélzeten

- írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy fotó társaságában, amelyen egy kiskakas látható, és ez a felirat: