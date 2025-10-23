Orbán Viktor a Békemenetről: Soha nem voltunk még ilyen sokan!
Soha nem látott tömeg gyűlt össze az idei békemenetre. Ezt üzente a miniszterelnök.
Ma reggel 9-kor kezdett el gyülekezni a tömeg a 2025-ös Békemenetre, amely időközben már el is indult. Az idén hihetetlenül sokan jelentek meg az eseményen, amelyen több hazai híresség - Tóth Gabi, Pataky Attila, Sasvári Sándor és Szabó Zsófi -, is részt vesz. Orbán Viktor is nemrég kiemelte, milyen kivételesen sokan vannak jelen a Békemeneten.
Orbán Viktor is kiemelte: sosem voltak még ilyen sokan
Békemenet egy szabad és erős Magyarországért!
- írta a Facebook-oldalán a miniszterelnök, kiemelve:
Soha nem voltunk még ilyen sokan!
