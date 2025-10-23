RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor a Békemenetről: Soha nem voltunk még ilyen sokan!

Soha nem látott tömeg gyűlt össze az idei békemenetre. Ezt üzente a miniszterelnök.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.23. 11:54
Módosítva: 2025.10.23. 11:57
Orbán Viktor miniszterelnök Békemenet tömeg

Ma reggel 9-kor kezdett el gyülekezni a tömeg a 2025-ös Békemenetre, amely időközben már el is indult. Az idén hihetetlenül sokan jelentek meg az eseményen, amelyen több hazai híresség - Tóth Gabi, Pataky Attila, Sasvári Sándor és Szabó Zsófi -, is részt vesz. Orbán Viktor is nemrég kiemelte, milyen kivételesen sokan vannak jelen a Békemeneten.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor kiemelte: soha nem voltak még ilyen sokan / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher /  MTI

Orbán Viktor is kiemelte: sosem voltak még ilyen sokan

Békemenet egy szabad és erős Magyarországért!

- írta a Facebook-oldalán a miniszterelnök, kiemelve:

Soha nem voltunk még ilyen sokan!

Hatalmas a tömeg a Békemeneten / Fotó: MW

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu