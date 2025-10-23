Orbán Viktor: Aki magyar, velünk tart!
Hatalmas tömeg gyűlt össze a Békemenetre.
Békemenet indul október 23-án, amelyet legelőször Orbán Viktor jelentett be a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján szeptember 20-án. A Békemenet gyülekezőjére a Császár-Komjádi uszoda előtti területet jelölték ki. A Békemenet az Elvis Presley térről indul, és a Margit-hídon, a Nyugati téren, majd az Alkotmány utcán át érkezik a Kossuth Lajos térre, ahol Orbán Viktor tart beszédet.
Így üzent Orbán Viktor
Aki magyar, velünk tart!
- jelentette be a Facebook-oldalán a miniszterelnök, mialatt megmutatta, mekkora tömeg gyűlt össze a mai Békemenetre.
