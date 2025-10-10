RETRO RÁDIÓ

Mutatjuk: ez minden, amit az október 23-i ünnepségről tudnod kell

Orbán Viktor már szeptemberben bejelentette, hogy az 1956-os forradalom napján újra lesz békemenet Budapesten. A miniszterelnök a Kossuth téren mond majd ünnepi beszédet.

Legelőször Orbán Viktor jelentette be a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján szeptember 20-án, hogy idén újra lesz békemenet. Ezt követően a CÖF-CÖKA vezetősége egy sajtótájékoztató keretein belül ismertette a békemenet útvonalát, amelynek részleteit Németh Balázs is közzétette a közösségi oldalán - írta meg a Ripost.

Mint kiderült, a menet a Margit hídtól fog indul, majd ráfordul a Nyugati térre, ezután pedig az Alkotmány utcába, majd a Kossuth Lajos téren ér véget. 

Legközelebb már csak a szabad ég alatt férünk el, ezért a következő találkozásunk lehetne egy új Békemenet október 23-án

– mondta el Orbán Viktor a DPK találkozón a Papp László Sportarénában. 

Itt mond beszédet Orbán Viktor a békemenet után

Gulyás Gergely a tegnapi Kormányinfón elmondta, a sajtó megjelent munkatársainak, hogy október 23-án a központi állami ünnepségeket a Kossuth téren fogják tartani, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond a békemenet részvevői előtt. 

A tavalyi állami ünnepségen és a békemeneten is több százezren vettek részt, a miniszterelnök beszédéről pedig világszerte cikkezett a sajtó. A nemzeti ünnepek lebonyolításáért felelős operatív törzs is megkezdte már a működését, Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, nemzetközi szóvivő videós bejelentése szerint.

Ez lesz a békemenet útvonala. Fotó: Ripost

A békemenet fontossága ezért is igen látványos, hiszen nemcsak tömegeket mozgat meg, hanem a jobboldali konzervatív-keresztény emberek ilyen csendes és békés módon fejezik ki az a véleményüket a hazájukat ért brüsszeli támadásokról és így tiltakoznak a háború ellen.


 

 

