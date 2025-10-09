RETRO RÁDIÓ

Gulyás Gergely: már 1,3 millió címre kézbesítették a nemzeti konzultációs íveket

A csütörtök reggeli adatok szerint 1,3 millió címre már kézbesítette a posta az íveket. A nemzeti konzultáció íveinek kézbesítése jó ütemben halad.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.09. 16:45
A nemzeti konzultáció kérdőíveinek kézbesítése a tervek szerint zajlik, csütörtök reggelre a posta már 1,3 millió háztartásba eljuttatta az íveket – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter a budapesti Kormányinfón. Gulyás Gergely hozzátette, hogy az állami ünnepséget október 23-án a Kossuth téren tartják majd.

A nemzeti konzultáció íveinek kézbesítése jó ütemben halad. Fotó: MTI/Illyés Tibor

A nemzeti konzultáció lehetőség

A miniszter szerint a nemzeti konzultáció lehetőséget ad mindenkinek arra, hogy kifejtse véleményét a hosszú távú gázszerződésekről és a magyar adórendszer fontos kérdéseiről.

Hozzátette, hogy vannak olyan „brüsszeli irányba igazodó pártok”, amelyek készséggel elfogadnak és végrehajtanak minden uniós előírást.

Kiemelte: Magyarország már régóta kénytelen elviselni Brüsszel bírálatait az egyszerű és egykulcsos adórendszer miatt, és látható, hogy azok, akik ezen változtatnának, hazai politikai kapcsolatokkal is rendelkeznek – közölte Gulyás Gergely az MTI beszámolója szerint.

A miniszter szerint a Tisza Párt adóemelési elképzelései is azt mutatják, hogy nincs teljes egyetértés az adórendszer kérdésében, ezért indokolt egy olyan társadalmi párbeszéd, amely világossá teszi az emberek véleményét a közteherviselésről.

Végül bejelentette, hogy az október 23-i állami ünnepséget a Kossuth téren rendezik meg, és jelezte, hogy a békemenet résztvevőit is szívesen látják az eseményen.

 

