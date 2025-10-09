Gulyás Gergely: Vannak olyan „brüsszeli pórázon lihegő pártok”, amelyek minden brüsszeli diktátumot végrehajtanának

A csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy a legfrissebb adatok szerint már 1,3 millió háztartásba eljuttatták a nemzeti konzultációs kérdőíveket. A következő 3 hétben mindenki megkapja ezeket, és a visszaküldési határidő november 30-a lesz.

Fotó: Ujvári Sándor

A közteherviselésről szóló konzultációval kapcsolatban a miniszter úgy fogalmazott:

Szeretnénk mindenkinek felhívni arra a figyelmét, hogy ez egy jó lehetőség arra, hogy véleményt mondjon, véleményt mondjon a hosszú távú gázszerződések ügyében és véleményt mondjon a magyar adórendszer fontos kérdéseiről is.

Gulyás Gergely elmondta:

Vannak olyan brüsszeli pórázon lihegő pártok, amelyek minden brüsszeli diktátumot örömmel fogadnak és végre akarnak hajtani, és tudjuk, hogy Magyarország hosszabb ideje Brüsszel kritikáit kénytelen elviselni az adórendszer egyszerűsége és egykulcsos volta miatt.

A miniszter szerint, akik ezen változtatni akarnak, azoknak jól látszik, hogy megvannak a magyarországi kapcsolataik is. Hozzátette: a Tisza Párt lebukása és annak adóemelési tervei azt mutatják, hogy Magyarországon nincsen konszenzus az adórendszerrel kapcsolatban. A nemzeti konzultáció azért szükséges, hogy mindenki elmondhassa a véleményét a közteherviselésről és létrejöhessen egy többség, amely ugyanazt akarja.

A konzultációs kérdőívek ingyenesen küldhetők vissza a mellékelt válaszboríték segítségével. A határidő november 30.

Erre az 5 kérdésre lehet válaszolni

Az alábbi öt témában kérdezik meg az embereket arról, mit gondolnak a közteherviselésről:

Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel? Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket? Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál? Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés? Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?



