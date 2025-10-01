Bejelentették: mától indul a nemzeti konzultációs kérdőívek postázása

Hidvéghi Balázs tájékoztatta az embereket a részletekről.
A Magyarország Kormánya Facebook-oldalon megjelent egy videó, amiben Hidvéghi Balázs arról tájékoztatja az embereket, hogy mától indul a nemzeti konzultációs kérdőívek postázása.
Mától indul a nemzeti konzultációs kérdőívek postázása. A kérdőívet október folyamán mindenki megkapja, és november 30-ig lehet visszaküldeni azt. Vegyünk részt a Nemzeti Konzultációban! Csak így tudjuk megvédeni a magyar családokat Brüsszel döntéseinek következményeitől! Tiltakozzunk az adóemelés ellen!
– olvasható az alább megtekinthető videónál.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.