Bejelentették: mától indul a nemzeti konzultációs kérdőívek postázása

Hidvéghi Balázs tájékoztatta az embereket a részletekről.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.01. 14:17
A Magyarország Kormánya Facebook-oldalon megjelent egy videó, amiben Hidvéghi Balázs arról tájékoztatja az embereket, hogy mától indul a nemzeti konzultációs kérdőívek postázása.

HIDVÉGHI Balázs
Hidvéghi Balázs Fotó: Koszticsák Szilárd

Mától indul a nemzeti konzultációs kérdőívek postázása. A kérdőívet október folyamán mindenki megkapja, és november 30-ig lehet visszaküldeni azt. Vegyünk részt a Nemzeti Konzultációban! Csak így tudjuk megvédeni a magyar családokat Brüsszel döntéseinek következményeitől! Tiltakozzunk az adóemelés ellen!

– olvasható az alább megtekinthető videónál.

 

