Bejelentették: mától indul a nemzeti konzultációs kérdőívek postázása

Mától indul a nemzeti konzultációs kérdőívek postázása. A kérdőívet október folyamán mindenki megkapja, és november 30-ig lehet visszaküldeni azt. Vegyünk részt a Nemzeti Konzultációban! Csak így tudjuk megvédeni a magyar családokat Brüsszel döntéseinek következményeitől! Tiltakozzunk az adóemelés ellen!