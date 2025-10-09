RETRO RÁDIÓ

Gulyás Gergely: kétszázötvenezer háromgyermekes anya jogosult az szja-mentességre

A személyijövedelemadó-mentesség október elsejétől érvényes a háromgyermekes anyákra. A mentességet igényelni kell.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.09. 12:52
Módosítva: 2025.10.09. 12:53
szja-mentesség háromgyermekes édesanya Gulyás Gergely

A csütörtöki Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte: kétszázötvenezer háromgyermekes anya vált jogosulttá a személyijövedelemadó-mentességre.

GULYÁS Gergely
Gulyás Gergely közölte a Kormányinfón: a személyijövedelemadó-mentesség október elsejétől érvényes a háromgyermekes anyákra. A mentességet igényelni kell
(Fotó: Balogh Zoltán /  MTI)

Gulyás Gergely tájékoztatása szerint a kormányülésen Hankó Balázs családügyi miniszter minőségében a háromgyermekes anyák szja-mentessége kapcsán adott beszámolót.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy a mentességet igényelni kell, munkavállalók esetében a munkáltatón keresztül, önfoglalkoztatók esetén egy nyomtatvány kitöltésével.

Fontos lépés a családpolitikában az, hogy a családi adókedvezmény mértékének növelésével egyidejűleg október 1-jétől a háromgyermekes édesanyák, január 1-jétől pedig felmenő rendszerben a kétgyermekes anyák is teljes szja-mentességet fognak élvezni – jegyezte meg.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
