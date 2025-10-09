Gulyás Gergely: kétszázötvenezer háromgyermekes anya jogosult az szja-mentességre

A személyijövedelemadó-mentesség október elsejétől érvényes a háromgyermekes anyákra. A mentességet igényelni kell.
A csütörtöki Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte: kétszázötvenezer háromgyermekes anya vált jogosulttá a személyijövedelemadó-mentességre.
Gulyás Gergely tájékoztatása szerint a kormányülésen Hankó Balázs családügyi miniszter minőségében a háromgyermekes anyák szja-mentessége kapcsán adott beszámolót.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy a mentességet igényelni kell, munkavállalók esetében a munkáltatón keresztül, önfoglalkoztatók esetén egy nyomtatvány kitöltésével.
Fontos lépés a családpolitikában az, hogy a családi adókedvezmény mértékének növelésével egyidejűleg október 1-jétől a háromgyermekes édesanyák, január 1-jétől pedig felmenő rendszerben a kétgyermekes anyák is teljes szja-mentességet fognak élvezni – jegyezte meg.
