Kormányinfó: itt vannak a szerdai kormányülés legfontosabb döntései

Gulyás Gergely és Vitályos Eszter fontos bejelentéseket tett a 2025. október 9-ei Kormányinfón.
A szerdai kormányülést követően 2025. október 9-én, csütörtökön Gulyás Gergely és Vitályos Eszter Kormányinfót tartott, bejelentve a legújabb döntéseket.
Elhangzott, a szerdai kormányülésen az Otthon Start Program kapcsán több döntés is született. Gulyás Gergely a tegnapi összefoglalót ismertette, hozzátéve, hogy a változásokról és a konkrétumokról Panyi Miklós ad tájékoztatást okóber 10-én, pénteken.
Gulyás Gergely ismertette, hogy a vállalkozások számára is elérhető lesz a fix 3 százalékos hitel, ami akár napi finanszírozásra is felhasználható.
Szóba került a minimálbér-emelés is, mellyel kapcsolatban a munkáltatók újratárgyalást kértek. A kormány célja, hogy minél magasabb legyen az emelés, de a kormány a munkaadók és a munkavállalók közötti megállapodást elfogadja – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Október elsején szja-mentessé váltak a háromgyermekes édesanyák. Ezzel kapcsolatban Gulyás Gergely úgy fogalmazott:
250 ezer háromgyermekes édesanya jogosult az szja-mentességre, de ezt igényelni kell
A munkáltatónak kell jelezni ezt a munkavállalónak. Január 1-től a kétgyermekes édesanyák felmenő rendszerben lesznek majd szja-mentesek – tette hozzá a miniszter.
Az EU-ügyek is terítékre kerültek a szerdai kormányülésen. Gulyás Gergely nyomatékosította: Magyarország ebben a formában nem támogatja a hétéves uniós költségvetést. A miniszter elmondta, a józan ész alapján teljesen természetes lenne, ha új ember kerülne az Európai Bizottság élére, ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy az Európai Parlament (EP) összetétele miatt ez nem reális.
Az EP erőszakos bűnelkövetőknek nyújt menedéket
– mondta. „Magyar Péter fogott ember, és visszaélést folytat az EP a mentelmi jogával, ráadásul korábban a Tisza Párt elnöke maga javasolta a mentelmi jog eltörlését” – tette hozzá Gulyás Gergely.
Gulyás Gergely bejelentette: a kormány 17 milliárd forintot juttat az állami gyermekvédelmi intézményeknek. A részleteket napokon belül ismerteti a Belügyminisztérium. S ha már Belügyminisztérium, a kormányülésen arról is döntöttek, hogy a fővárosban szolgálatot teljesítő rendőrök számára lakhatási támogatási programot indít a kabinet.
1,3 millió postaládába már kézbesítették a nemzeti konzultációs íveket, mely által az emberek az adórendszer ügyében is véleméynt nyilváníthatnak. A Kormányinfón elhangzott: egyes pártok mindenben Brüsszel utasításait követnék, ráadásul a Tisza Párt lebukott az adóemelési tervekkel.
Gulyás Gergely bejelentette, a Kossuth téren rendezik az október 23-ai az állami ünnepséget, s a békemenetre is október 23-án kerül majd sor.
