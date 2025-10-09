Kormányinfó: itt vannak a szerdai kormányülés legfontosabb döntései

A szerdai kormányülést követően 2025. október 9-én, csütörtökön Gulyás Gergely és Vitályos Eszter Kormányinfót tartott, bejelentve a legújabb döntéseket.

Gulyás Gergely fontos bejelentéseket tett a 2025. október 9-ei Kormányinfón (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)

Otthon Start Program – új döntések

Elhangzott, a szerdai kormányülésen az Otthon Start Program kapcsán több döntés is született. Gulyás Gergely a tegnapi összefoglalót ismertette, hozzátéve, hogy a változásokról és a konkrétumokról Panyi Miklós ad tájékoztatást okóber 10-én, pénteken.

Az első három hétben naponta mintegy 1000 kérelem érkezett a hitellel kapcsolatban;

az átlagos hiteligénylés 33 millió forint;

az igénylők átlagéletkora 34 év;

az igénylések egyharmada a főváros és az agglomerációt érinti

Októberig 26 ezer új hirdetés jelent meg a piacon, ez 20 százalékos növekedést jelent.

Gulyás Gergely ismertette, hogy a vállalkozások számára is elérhető lesz a fix 3 százalékos hitel, ami akár napi finanszírozásra is felhasználható.

Minimálbér-emelés – újratárgyalás

Szóba került a minimálbér-emelés is, mellyel kapcsolatban a munkáltatók újratárgyalást kértek. A kormány célja, hogy minél magasabb legyen az emelés, de a kormány a munkaadók és a munkavállalók közötti megállapodást elfogadja – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Háromgyermekes anyák Szja-mentesésge

Október elsején szja-mentessé váltak a háromgyermekes édesanyák. Ezzel kapcsolatban Gulyás Gergely úgy fogalmazott:

250 ezer háromgyermekes édesanya jogosult az szja-mentességre, de ezt igényelni kell

A munkáltatónak kell jelezni ezt a munkavállalónak. Január 1-től a kétgyermekes édesanyák felmenő rendszerben lesznek majd szja-mentesek – tette hozzá a miniszter.

Magyarország ebben a formában nem támogatja a hétéves uniós költségvetést

Az EU-ügyek is terítékre kerültek a szerdai kormányülésen. Gulyás Gergely nyomatékosította: Magyarország ebben a formában nem támogatja a hétéves uniós költségvetést. A miniszter elmondta, a józan ész alapján teljesen természetes lenne, ha új ember kerülne az Európai Bizottság élére, ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy az Európai Parlament (EP) összetétele miatt ez nem reális.

Az EP erőszakos bűnelkövetőknek nyújt menedéket

– mondta. „Magyar Péter fogott ember, és visszaélést folytat az EP a mentelmi jogával, ráadásul korábban a Tisza Párt elnöke maga javasolta a mentelmi jog eltörlését” – tette hozzá Gulyás Gergely.