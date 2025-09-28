RETRO RÁDIÓ

Rogán Antal nem kertelt: A Tiszára behúzott iksz nem nekünk lesz sárga lap, hanem a polgároknak fog nagyon sokba kerülni

Rogán Antal miniszter a Mandiner beszélgetős műsorának a vendége volt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.28. 13:08
Módosítva: 2025.09.28. 13:13
Rogán Antal Magyar Péter Tisza Párt Orbán Viktor

A Hotel Lentulai vendége volt Rogán Antal. A beszélgetés legfontosabb gondolatai:

 

– a Tiszára behúzott szavazat a polgároknak fog nagyon sokba kerülni: adóemelés, elveszik a családtámogatásokat, nincs rezsicsökkentés, az ő szavazói jutalmul ugyanazt kapnák mint mások büntetésül,

– az ukrán titkosszolgálat meg akarja buktatni a kormányt, ezen dolgoznak, ebben vannak segítőik is,

– Orbán Viktor nyerte a nyarat, mert felismerte hogy változtatni kell, az őszt és a tavaszt is meg fogja nyerni.

Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője volt a vendége a Hotel Lentulai vasárnapi adásának. A miniszter beszélt többek között a „a baloldal adóterveiről, Magyar Péter szerepéről, a Szőlő utcai javítóintézet ügye körüli rágalomhadjáratról és a feljelentések szükségességéről” is. Kiemelte, hogy „minden hazugságnak jogi következménye lesz”, ugyanis szóba került a Semjén Zsoltot ért vádak kérdése is, de adott jellemrajzot Magyar Péterről és Orbán Viktorról is.

Rogán Antal  arról is beszélt, hogy

  • a 2022-es választások éjszakáján Magyar Péter örömtáncot lejtett a Fidesz győzelmi buliján. „Forrófejű, ilyen a személyisége, bármit mond, annak teljes lelki nyugalommal fogja az ellenkezőjét tenni, ezt láttuk eddig is” – fogalmazott a Tisza Párt vezetőjéről. 
  • A baloldal nem a saját tulajdonú ingatlanban, hanem a az „albérletek országában” hisz, „abban érdekelt”, ezzel szemben a Fidesz az ingatlantulajdonosok számát akarja ugrásszerűen növelni. Ha az emberek megválasztják Magyar Pétert, minden adóemelést végre fog hajtani, amit elvárnak tőle. 
  • Az EU is teljes lelki nyugalommal mondja az ellenkezőjét annak, mint amit tesznek (például béketervnek hívják a háború finanszírozását), ezért nekik kell az ellenfelek terveit napvilágra hozni, mert a Tisza nem fogja. Az embereknek tisztán kell látnia a választások előtt.
  • A baloldalnak a hatalom megszerzése és birtoklása a fontos, a jobboldalnak a nemzet, az értékek és az, hogy előrébb vigyék az országot, megvalósítsák a jobbító terveiket.
  • Az Európai Bizottság cenzúrázni készül a neki nem tetsző sajtótermékeket, megbélyegzik, őket és a végén majd be is tiltják. „Ehhez az a tábor tapsol, ők ezt várják” – mondta.
  • Lentulai Krisztiánt meg akarták verni Tankcsapda-koncerten, mert fideszes, és szerinte ezért Magyar Péter és kommunikációja a felelős. „Átszakadt egy határ, áttört egy üvegplafon” – reagált Rogán Antal. Véleménye szerint már nem kell bizonyíték a politikai állítások mögé, ezt mutatja a „legutóbbi rágalomhadjárat is, amelynek semmilyen valóságalapja nincs.”
  • „Magyarországon olyan kijelentésekért még perelni sem lehet, amelyekért más országban már elvisznek embereket. A magyar jogrendszer nem erre, hanem a szabadságra van berendezkedve” – fogalmazott. Akik a gyűlölet ellen kampányolnak, szerinte azok szítják leginkább a haragot és a gyűlöletet. Az influenszereknek véleménye szerint nagyobb a felelőssége a jelenlegi helyzet kialakításában, mint a politikusoknak. Ide illeszthető be Magyar Péter, aki „nem politikus, csak politikai influenszer”.
  • A feljelentés rögtön megtörtént a Szőlő utcai javítóintézet ügyében, de az nem állította meg a pletykákat. Semjén parlamenti kiállásáról azt mondta, hogy „mélyen megértem, ha valaki azt mondja, hogy »ez már sok«”. Szerinte a politikai ellenfelei pontosan tudták azokat a tényeket, amiket a kormánypárt később nyilvánosságra hozott az ügyben, de mégis kihasználták az alkalmat a téma napirenden tartására. 
  • Megadták Tuzson Bencének az engedélyt, hogy nyilvánosságra hozza a nyomozás információit, ugyanis különben „végigment volna a karaktergyilkosság heteken keresztül”. Ráadásul 1976 óta ebben a javítóintézetben csak fiúkat tartanak, ráadásul olyanokat, akik okkal kerültek oda, és szigorúan őrzik őket.
  • Akik állításokat fogalmaztak meg az ügyben, azok ellen mind feljelentést tesznek, és végigmennek a bírósági eljárás minden szakaszán, ugyanis „ez már nem maradhat következmények nélkül”. Elmondta, hogy nincs kettős mérce, aki ezt teszi, azt mind felelősségre fogják vonni.
  • „Vannak olyan titkosszolgálati akciók, amelyeknek az a célja, hogy a magyar kormányt lejárassák és megbuktassák” – fogalmazott. Itt az ukrán titkosszolgálatra gondol, illetve mellette ott van „egy nem EU-s ország, amely Európában van, de nem nevezem nevén”, amely partner ebben. „Üzenem az elvtársaknak, hogy most is tudom, hogy kik azok, és kikkel tartanak kapcsolatot Magyarországon, kiket keresnek meg, és mi a céljuk. Ha úgy látjuk, hogy lépni kell, akkor lépni fogunk” – mondta Ukrajna titkosszolgálati akcióiról.
  • „Orbán Viktor az az ember, aki tudatosan felkarol mindenkit, akiben lát lehetőséget” – mesélte a miniszterelnökről, akiről úgy véli, nem gondolkodik abban, hogy ki veszélyezteti a helyzetét vagy a pozícióját, mindenkinek megadja a lehetőséget, hogy kiemelkedjen, akiben potenciált lát. Véleménye szerint nincs gond a Fidesz korfájával, nagyon sok fiatal, tehetséges politikusuk van – szemben Magyar Péterrel, aki egy egyszemélyes pártot vezet.
  • Orbán Viktor személyes beleállása és erőn felüli teljesítménye kellett ahhoz, hogy megnyerjék a nyarat, és a személye kell ahhoz is, hogy megnyerjék az őszt, a telet és a választásokat is. „Az elmúlt fél évben megmutatta, hogy tud újat mondani a magyaroknak” – fogalmazott. Rogán Antal szerint képesek voltak újragondolni a gazdaságpolitikát, felülírni a háború lezárása iránti elkötelezettségüket és belátni, hogy ehhez Donald Trump is kevés volt egyedül, hiszen Brüsszel és Zelenszkij folytatni akarja. Ezzel szemben az ellenzék ugyanazt mondja, mint eddig.
  • Gyurcsány Ferencről elmondta, „sosem jó, ha a falu bolondja komoly szerepet kap”. Bedő Dávidról már azt sem tudja, kicsoda, Hadházy Ákosról pedig egy régi párttitkár jutott eszébe, aki „félig bolond volt, de rengeteget ártott”. Karácsony Gergelyről „már a kollégiumban is úgy gondoltuk, hogy csak egy pokrócot érdemelne”, Kocsis Mátéban benne van a „nyócker nyersesége és a jobboldali emberek őszintesége”, míg Szijjártó Péter „maga a szorgalom”. Donáth Annát elfelejtené, Vadai Ágnes „akkor is hazudik, amikor kérdez”, Gulyás Gergely a legjobb jogász, akit ismer, Habony Árpád pedig ösztönös zseni, Orbán Balázs pedig sokkal gyakorlatiasabb, mint amilyennek elsőre gondolta. Pottyondi Edinát rossz influenszernek gondolja, Puzsér Róbertről pedig a mamahotel jut eszébe.

 

