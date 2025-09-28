Rogán Antal nem kertelt: A Tiszára behúzott iksz nem nekünk lesz sárga lap, hanem a polgároknak fog nagyon sokba kerülni

A Hotel Lentulai vendége volt Rogán Antal. A beszélgetés legfontosabb gondolatai:
– a Tiszára behúzott szavazat a polgároknak fog nagyon sokba kerülni: adóemelés, elveszik a családtámogatásokat, nincs rezsicsökkentés, az ő szavazói jutalmul ugyanazt kapnák mint mások büntetésül,
– az ukrán titkosszolgálat meg akarja buktatni a kormányt, ezen dolgoznak, ebben vannak segítőik is,
– Orbán Viktor nyerte a nyarat, mert felismerte hogy változtatni kell, az őszt és a tavaszt is meg fogja nyerni.
Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője volt a vendége a Hotel Lentulai vasárnapi adásának. A miniszter beszélt többek között a „a baloldal adóterveiről, Magyar Péter szerepéről, a Szőlő utcai javítóintézet ügye körüli rágalomhadjáratról és a feljelentések szükségességéről” is. Kiemelte, hogy „minden hazugságnak jogi következménye lesz”, ugyanis szóba került a Semjén Zsoltot ért vádak kérdése is, de adott jellemrajzot Magyar Péterről és Orbán Viktorról is.
Rogán Antal arról is beszélt, hogy
a 2022-es választások éjszakáján Magyar Péter örömtáncot lejtett a Fidesz győzelmi buliján. „Forrófejű, ilyen a személyisége, bármit mond, annak teljes lelki nyugalommal fogja az ellenkezőjét tenni, ezt láttuk eddig is” – fogalmazott a Tisza Párt vezetőjéről.
A baloldal nem a saját tulajdonú ingatlanban, hanem a az „albérletek országában” hisz, „abban érdekelt”, ezzel szemben a Fidesz az ingatlantulajdonosok számát akarja ugrásszerűen növelni. Ha az emberek megválasztják Magyar Pétert, minden adóemelést végre fog hajtani, amit elvárnak tőle.
Az EU is teljes lelki nyugalommal mondja az ellenkezőjét annak, mint amit tesznek (például béketervnek hívják a háború finanszírozását), ezért nekik kell az ellenfelek terveit napvilágra hozni, mert a Tisza nem fogja. Az embereknek tisztán kell látnia a választások előtt.
A baloldalnak a hatalom megszerzése és birtoklása a fontos, a jobboldalnak a nemzet, az értékek és az, hogy előrébb vigyék az országot, megvalósítsák a jobbító terveiket.
Az Európai Bizottság cenzúrázni készül a neki nem tetsző sajtótermékeket, megbélyegzik, őket és a végén majd be is tiltják. „Ehhez az a tábor tapsol, ők ezt várják” – mondta.
Lentulai Krisztiánt meg akarták verni Tankcsapda-koncerten, mert fideszes, és szerinte ezért Magyar Péter és kommunikációja a felelős. „Átszakadt egy határ, áttört egy üvegplafon” – reagált Rogán Antal. Véleménye szerint már nem kell bizonyíték a politikai állítások mögé, ezt mutatja a „legutóbbi rágalomhadjárat is, amelynek semmilyen valóságalapja nincs.”
„Magyarországon olyan kijelentésekért még perelni sem lehet, amelyekért más országban már elvisznek embereket. A magyar jogrendszer nem erre, hanem a szabadságra van berendezkedve” – fogalmazott. Akik a gyűlölet ellen kampányolnak, szerinte azok szítják leginkább a haragot és a gyűlöletet. Az influenszereknek véleménye szerint nagyobb a felelőssége a jelenlegi helyzet kialakításában, mint a politikusoknak. Ide illeszthető be Magyar Péter, aki „nem politikus, csak politikai influenszer”.
A feljelentés rögtön megtörtént a Szőlő utcai javítóintézet ügyében, de az nem állította meg a pletykákat. Semjén parlamenti kiállásáról azt mondta, hogy „mélyen megértem, ha valaki azt mondja, hogy »ez már sok«”. Szerinte a politikai ellenfelei pontosan tudták azokat a tényeket, amiket a kormánypárt később nyilvánosságra hozott az ügyben, de mégis kihasználták az alkalmat a téma napirenden tartására.
Megadták Tuzson Bencének az engedélyt, hogy nyilvánosságra hozza a nyomozás információit, ugyanis különben „végigment volna a karaktergyilkosság heteken keresztül”. Ráadásul 1976 óta ebben a javítóintézetben csak fiúkat tartanak, ráadásul olyanokat, akik okkal kerültek oda, és szigorúan őrzik őket.
Akik állításokat fogalmaztak meg az ügyben, azok ellen mind feljelentést tesznek, és végigmennek a bírósági eljárás minden szakaszán, ugyanis „ez már nem maradhat következmények nélkül”. Elmondta, hogy nincs kettős mérce, aki ezt teszi, azt mind felelősségre fogják vonni.
„Vannak olyan titkosszolgálati akciók, amelyeknek az a célja, hogy a magyar kormányt lejárassák és megbuktassák” – fogalmazott. Itt az ukrán titkosszolgálatra gondol, illetve mellette ott van „egy nem EU-s ország, amely Európában van, de nem nevezem nevén”, amely partner ebben. „Üzenem az elvtársaknak, hogy most is tudom, hogy kik azok, és kikkel tartanak kapcsolatot Magyarországon, kiket keresnek meg, és mi a céljuk. Ha úgy látjuk, hogy lépni kell, akkor lépni fogunk” – mondta Ukrajna titkosszolgálati akcióiról.
„Orbán Viktor az az ember, aki tudatosan felkarol mindenkit, akiben lát lehetőséget” – mesélte a miniszterelnökről, akiről úgy véli, nem gondolkodik abban, hogy ki veszélyezteti a helyzetét vagy a pozícióját, mindenkinek megadja a lehetőséget, hogy kiemelkedjen, akiben potenciált lát. Véleménye szerint nincs gond a Fidesz korfájával, nagyon sok fiatal, tehetséges politikusuk van – szemben Magyar Péterrel, aki egy egyszemélyes pártot vezet.
Orbán Viktor személyes beleállása és erőn felüli teljesítménye kellett ahhoz, hogy megnyerjék a nyarat, és a személye kell ahhoz is, hogy megnyerjék az őszt, a telet és a választásokat is. „Az elmúlt fél évben megmutatta, hogy tud újat mondani a magyaroknak” – fogalmazott. Rogán Antal szerint képesek voltak újragondolni a gazdaságpolitikát, felülírni a háború lezárása iránti elkötelezettségüket és belátni, hogy ehhez Donald Trump is kevés volt egyedül, hiszen Brüsszel és Zelenszkij folytatni akarja. Ezzel szemben az ellenzék ugyanazt mondja, mint eddig.
Gyurcsány Ferencről elmondta, „sosem jó, ha a falu bolondja komoly szerepet kap”. Bedő Dávidról már azt sem tudja, kicsoda, Hadházy Ákosról pedig egy régi párttitkár jutott eszébe, aki „félig bolond volt, de rengeteget ártott”. Karácsony Gergelyről „már a kollégiumban is úgy gondoltuk, hogy csak egy pokrócot érdemelne”, Kocsis Mátéban benne van a „nyócker nyersesége és a jobboldali emberek őszintesége”, míg Szijjártó Péter „maga a szorgalom”. Donáth Annát elfelejtené, Vadai Ágnes „akkor is hazudik, amikor kérdez”, Gulyás Gergely a legjobb jogász, akit ismer, Habony Árpád pedig ösztönös zseni, Orbán Balázs pedig sokkal gyakorlatiasabb, mint amilyennek elsőre gondolta. Pottyondi Edinát rossz influenszernek gondolja, Puzsér Róbertről pedig a mamahotel jut eszébe.
