Friss híreket közölt a Szicíliában megerőszakolt magyar lányok ügye kapcsán Vitályos Eszter

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, Szicíliában migránsok magyar lányokat raboltak el, és szexuálisan zaklatták őket.

Vitályos Eszter Fotó: Soós Lajos

Az úgy kapcsán most friss információkat közölt a kormányszóvivő. Vitályos Eszter a bejegyzésében a következőket írta:

Új hírek Szicíliából a magyar nőket megerőszakoló migránsok ügyében! Az olasz ügyészség közölte: csoportosan elkövetett szexuális erőszak miatt vádat emeltek ellenük,

az elkövetés napjától börtönben vannak Cataniában,

ott is maradnak az ítéletig,

az ügy kiemelt prioritást élvez, így akár egy éven belül ítélet születhet.

Így legyen! Minél előbb ítéletet, és a lehető legsúlyosabb büntetést rájuk! Nők tízezreit erőszakolják és támadják meg migránsok Európa-szerte. És erre a Tisza párti Dávid Dóra azt mondja: »Ne rekesszünk ki senkit! Fogadjunk be mindenkit!« Köszönjük Tisza, de NEM! Mi nem akarunk bevándorlóországgá válni! Elég egy rossz választás, és Magyarországgal is megtörténhet!

- olvasható a kormányszóvivő legfrissebb, Facebook-oldalán közzétett posztjából.