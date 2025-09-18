RETRO RÁDIÓ

Friss híreket közölt a Szicíliában megerőszakolt magyar lányok ügye kapcsán Vitályos Eszter

A kormányszóvivő a közösségi oldalán közölte a részleteket.

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, Szicíliában migránsok magyar lányokat raboltak el, és szexuálisan zaklatták őket.

Az úgy kapcsán most friss információkat közölt a kormányszóvivő. Vitályos Eszter a bejegyzésében a következőket írta:

Új hírek Szicíliából a magyar nőket megerőszakoló migránsok ügyében! Az olasz ügyészség közölte:

  • csoportosan elkövetett szexuális erőszak miatt vádat emeltek ellenük,
  • az elkövetés napjától börtönben vannak Cataniában,
  • ott is maradnak az ítéletig,
  • az ügy kiemelt prioritást élvez, így akár egy éven belül ítélet születhet.
    Így legyen! Minél előbb ítéletet, és a lehető legsúlyosabb büntetést rájuk! Nők tízezreit erőszakolják és támadják meg migránsok Európa-szerte. És erre a Tisza párti Dávid Dóra azt mondja: »Ne rekesszünk ki senkit! Fogadjunk be mindenkit!« Köszönjük Tisza, de NEM! Mi nem akarunk bevándorlóországgá válni! Elég egy rossz választás, és Magyarországgal is megtörténhet!

- olvasható a kormányszóvivő legfrissebb, Facebook-oldalán közzétett posztjából.

 

