Friss híreket közölt a Szicíliában megerőszakolt magyar lányok ügye kapcsán Vitályos Eszter

A kormányszóvivő a közösségi oldalán közölte a részleteket.
Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, Szicíliában migránsok magyar lányokat raboltak el, és szexuálisan zaklatták őket.
Az úgy kapcsán most friss információkat közölt a kormányszóvivő. Vitályos Eszter a bejegyzésében a következőket írta:
Új hírek Szicíliából a magyar nőket megerőszakoló migránsok ügyében! Az olasz ügyészség közölte:
- olvasható a kormányszóvivő legfrissebb, Facebook-oldalán közzétett posztjából.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.