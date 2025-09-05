Döbbenetes: Magyar lányokat raboltak el és szexuálisan zaklattak migránsok Szicíliában!

Csoportos nemi erőszak gyanújával az olasz rendőrség őrizetbe vett három papírok nélküli illegális marokkói migránst, akik elraboltak, bedrogoztak, majd szexuálisan zaklattak két magyar turistát Szicília szigetén - jelentette az ANSA olasz hírügynökség.

Csoportos nemi erőszakot követtek el a migránsok a magyar turistákon, akiket el is raboltak Szicíliában

A döbbenetes bűncselekmény szeptember 4-én, csütörtök este, Catania városában történt. A turisták, akiknek neveit nem hozták nyilvánosságra, a település belvárosában italoztak, majd úgy döntöttek, hogy visszatérnek a szállásukra, mikor három férfi felajánlotta nekik, hogy autóval szívesen elviszik őket. A lányok – minden bizonnyal jóhiszeműen, és talán az esti órákban a könnyebb megoldást keresve – elfogadták a segítséget - írja a Ripost.

A migránsok szexuálisan is zaklatták a magyar lányokat

A járműbe való beszállás után, azonban a marokkói férfiak nem a címre vitték őket, hanem egy kieső, elhagyatott területre. Ekkor kezdődött a szexuális zaklatás és erőszak sorozata: a fiatal nőket folyamatosan inzultálták és molesztálták, és az egyik férfi pedig kábítószer, egészen pontosan kokain fogyasztására kényszerítette őket.

A magyar lányok közül egyikük felhívta testvérét, és a beszélgetés során sugallta, óriási bajban vannak. Sikerült a kommunikáció alatt elárulnia, hogy hol vannak és mi a migránsok autójának a rendszáma.

Miután a testvér értesült a borzalmas hírekről, rögtön kapcsolatba lépett a hatóságokkal, így a rendőrség perceken belül megkezdte a keresést. A mobiltelefon geolokációja, valamint a rendszám alapján a nyomozók Catania agglomerációjában, Paternó városában találtak rá az áldozatokra. A két fiatal nő kisírt arccal ült egy padon, miközben a három férfi a közelben tartózkodott. A gyanúsítottakat a helyszínen elfogták és előállították.

Az ügyészség a bírósághoz fordult, amely gyorsított eljárás keretében döntött a férfiak előzetes letartóztatásáról. A vád: csoportos nemi erőszak, amely az olasz büntetőjog egyik legsúlyosabb kategóriája, több éves szabadságvesztéssel büntetendő.

A két magyar nő jelenleg pszichológiai segítséget kap, és minden valószínűség szerint a magyar külképviselet is támogatja őket az ügy során.