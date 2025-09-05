Döbbenetes: Magyar lányokat raboltak el és szexuálisan zaklattak migránsok Szicíliában!

A fiatal turistákat a rendőrség szabadította ki.
Csoportos nemi erőszak gyanújával az olasz rendőrség őrizetbe vett három papírok nélküli illegális marokkói migránst, akik elraboltak, bedrogoztak, majd szexuálisan zaklattak két magyar turistát Szicília szigetén - jelentette az ANSA olasz hírügynökség.
A döbbenetes bűncselekmény szeptember 4-én, csütörtök este, Catania városában történt. A turisták, akiknek neveit nem hozták nyilvánosságra, a település belvárosában italoztak, majd úgy döntöttek, hogy visszatérnek a szállásukra, mikor három férfi felajánlotta nekik, hogy autóval szívesen elviszik őket. A lányok – minden bizonnyal jóhiszeműen, és talán az esti órákban a könnyebb megoldást keresve – elfogadták a segítséget - írja a Ripost.
A járműbe való beszállás után, azonban a marokkói férfiak nem a címre vitték őket, hanem egy kieső, elhagyatott területre. Ekkor kezdődött a szexuális zaklatás és erőszak sorozata: a fiatal nőket folyamatosan inzultálták és molesztálták, és az egyik férfi pedig kábítószer, egészen pontosan kokain fogyasztására kényszerítette őket.
A magyar lányok közül egyikük felhívta testvérét, és a beszélgetés során sugallta, óriási bajban vannak. Sikerült a kommunikáció alatt elárulnia, hogy hol vannak és mi a migránsok autójának a rendszáma.
Miután a testvér értesült a borzalmas hírekről, rögtön kapcsolatba lépett a hatóságokkal, így a rendőrség perceken belül megkezdte a keresést. A mobiltelefon geolokációja, valamint a rendszám alapján a nyomozók Catania agglomerációjában, Paternó városában találtak rá az áldozatokra. A két fiatal nő kisírt arccal ült egy padon, miközben a három férfi a közelben tartózkodott. A gyanúsítottakat a helyszínen elfogták és előállították.
Az ügyészség a bírósághoz fordult, amely gyorsított eljárás keretében döntött a férfiak előzetes letartóztatásáról. A vád: csoportos nemi erőszak, amely az olasz büntetőjog egyik legsúlyosabb kategóriája, több éves szabadságvesztéssel büntetendő.
A két magyar nő jelenleg pszichológiai segítséget kap, és minden valószínűség szerint a magyar külképviselet is támogatja őket az ügy során.
