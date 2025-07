Szexuálisan zaklatta diákjait a tánctanár, a szembesítéskor elmenekült

Letartóztattak egy dél-karolinai tánctanárt egy nyomozás során, amely azzal kezdődött, hogy a szülők panaszt emeltek ellene kétes erkölcsű dolgai miatt.

A Fox News Digital által megszerzett rendőrségi esetjelentés szerint a 45 éves Andrea Mizellt azzal vádolják, hogy alkoholt adott diákjainak, vulgárisan beszélt hozzájuk és szexuálisan explicit fotókat mutatott nekik saját magáról, illetve fogdosta őket táncgyakorlás közben.

Négyrendbeli másodfokú testi sértéssel, négy rendbeli kiskorú bűnelkövetésében való közreműködéssel és három rendbeli káros anyag kiskorúaknak való terjesztésével vádolták.

A hanahani rendőrség március 12-én kezdet meg a nyomozást Andrea Mizell ellen, miután bejelentést tettek egy, a tánciskolában történt vitáról. A tanárnak az egyik szülővel lett volna megbeszélése a történtek miatt, amikor több szülő figyelte őt az iskolánál, amitől megijedt és elhajtott kocsijával az iskola területéről - számol be róla a New York Post.

A rendőrök beszéltek a tánciskolába járó gyerekekkel, akik elmondták, hogy a nő alkoholt adott nekik és vulgáris beszélgetéseket folytatott le velük. Néhányukat meg is hívta a lakására, ahol margaritával kínálta őket, filmnézés közben. Andrea a szexuális életéről is beszélt a diákoknak. Bírósági dokumentumok igazolják, hogy Andrea Mizell többször is megérintette őket helytelenül, egyik diákja szerint táncoktatás közben is. Egyes diákok szerint a nő előttük öltözött át, felfedve testét nekik.