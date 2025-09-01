Panyi Miklós: Elstartolt a fix 3 százalékos hitel – videó

Panyi Miklós kiemelte, hogy ez a program minden korábbinál rugalmasabb. A program révén mindenkinek esélye van megszereznie első otthonát, elhagyni a szülői házat, leváltani az albérletét saját lakásra, nagyot lépni előre az életben.

Ez a program fiatalok tízezreit fogja hozzásegíteni első lakásukhoz. Albérlőkből tulajdonossá válnak! Ez a program segíti azokat, akik kisebb ingatlanukból nagyobba szeretnének költözni! Hiszen az elsőlakás-vásárlók révén megjöttek a vevők! Ez a program lendületbe hozza az ingatlanpiacot, a bankszektort, az építőipart és az egész gazdaságot! Ez a program megfogja az ingatlanárakat! Az árkorlátok 3 évre befagyasztják az új építésű lakások árait! Stabilizálódnak a lakásárak! De ez a program segíti az albérlőket is! Elindult az albérleti díjak csökkenése!

– sorolta az államtitkár.

Panyi Miklós kiemelte, ezzel a programmal a magyar fiatalok tízezrei válnak tulajdonossá. Erősödik a magyar középosztály, erősödik a gazdaság – húzta alá.

Ez a program Magyarország megerősítésének programja! Elindultunk

– fogalmazott.

Fiatalok, éljetek a lehetőséggel!

– zárta bejegyzését az államtitkár.