RETRO RÁDIÓ

Megkezdődött a visszaszámlálás: Indul az OTTHON START!

Albérletből saját otthonba!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.31. 09:52
hitelprogram államtitkár Otthon Start Program Albérletből saját otthonba

Ezt posztolta Panyi Miklós stratégiai államtitkár:

 

Albérletből saját otthonba – Pár óra és startolunk🚀

Pár óra és indul az Otthon Start Program, amely fiatalok tízezreinek nyitja meg ez első otthon megszerzésének lehetőségét. A FIX 3%-os hitelprogram érdemi segítséget nyújt a fiataloknak, hogy a szülői házból, az albérletből első saját lakásukba költözhessenek❗️

🔹Az Otthon Start Program akár 25 évre felvehető FIX 3%-os kamattal kiszámíthatóságot, biztonságot, tervezhetőséget biztosít. 

🔹Az alacsony, FIX 3%-os kamat a piaci hitelhez képest havonta 30-40%-kal alacsonyabb törlesztőrészletet jelent, ami több tízezer, vagy akár százezer forintos havi megtakarítást tesz lehetővé. A havi törlesztőrészlet ezáltal sok esetben alacsonyabb lesz, mint a bérleti díj!

🔹Az alacsony törlesztőrészletek és az 50 millió forintos hitelkeret nagyobb mozgásteret biztosít a fiataloknak, hogy tágasabb, komfortosabb ingatlanokat vásárolhassanak maguknak.

🔹A 10%-os önerő pedig abban segít, hogy azok a fiatalok is bekapcsolódhassanak a programba, akik csak egy kisebb összegű megtakarítással rendelkeznek.

A lehetőségek és a kedvezmények azonban még ennél is szélesebbek. A  FIX 3%-os hitel kombinálható más otthonteremtési és a fiatalok életkezdését támogató programokkal, így a Babaváró kölcsönnel, a munkáshitellel, a falusi CSOK-kal és a CSOK Plusszal is. Ezek a támogatások a fiatalokat egyrészről segíthetik az önerő megteremtésében, másrészről további jelentős kedvezményeket biztosítanak. 👉 Így például a megszületett gyermek után jelentős, akár 10 millió Ft-os tőketartozás-leírást, illetékmentességet valamint akár 50 millió forintos, 25 éves futamidőre szintén FIX 3%-on felvehető hitelkeretet.

Az Otthon Start Program a 25 éves FIX 3%-os kamattal, a 10%-os önerővel és a további családtámogatási lehetőségekkel Európa legerősebb, fiatalokat célzó otthonteremtési programja. A FIX 3%-os hitellel minden fiatal számára megnyílik a lehetőség, hogy egy nagyot léphessen előre, hamarabb elhagyhassa a szülői házat, az albérlet helyett megvegye első saját lakását.

👉Miközben az ellenzék adóemeléseken dolgozik, mi elindítjuk a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési programot.

👉Miközben az ellenzék havonta több tízezer forintot venne el a magasabb személyi jövedelemadókon keresztül, addig mi havi akár százezer forintos megtakarítást jelentő elsőlakás-programot indítunk.

👉Miközben az ellenzék ajánlata az, hogy pár év múlva néhány ezer fiatal bérlakásba költözhet, addig a FIX 3%-os hitelprogram mindenki számára megnyitja az első tulajdon, az első saját lakás megszerzésének lehetőségét. 

Kedves Fiatalok! 

🏠Albérletből saját otthonba! Ez az ajánlat! Ez egy erős ajánlat! Éljetek a lehetőséggel! 

Már csak pár óra és indulunk! Startoljatok rá❗️

 

 

 

 

Otthon Start Program A dosszié további cikkei

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu