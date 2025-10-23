RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Eljött a Békemenet napja

Ezt üzente a miniszterelnök a forradalom napján.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.23. 07:15
Módosítva: 2025.10.23. 07:16
"Eljött a Békemenet napja. Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára" - írta a Facebook-oldalán Orbán Viktor a nemzeti ünnep, és egyben a Békemenet napján.

Ezt üzente Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán /  MTI

Orbán Viktor: Eljött a Béke napja

Ha teheted, tarts velünk személyesen ezen a történelmi napon, találkozzunk 9 órakor az Elvis Presley téren. Legyen ma a béke hangja a legerősebb! Kövesd egész nap a fejleményeket itt, az oldalamon és állj ki bátran a háború ellen

- tette hozzá a miniszterelnök.

 

