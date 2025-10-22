RETRO RÁDIÓ

"Mutassuk meg, hogy mi vagyunk többen!" - üzent Orbán Viktor a Békemenet résztvevőinek

Felelevenítette a 2025-ös Békemenet legfontosabb állomásait.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.22. 21:30
Békemenet Október 23 Orbán Viktor

Október 23. Csatlakozz a Békemenethez! Mutassuk meg, hogy mi vagyunk többen!

- írta a Facebookon Orbán Viktor.

A Békemenet kezdetére már minden készen áll. Fotó: Facebook/Orbán Viktor
9:00 gyülekező a Császár-Komjádi uszodánál

11:00 menet indulása

13:00 nemzeti ünnep a Kossuth téren

- emlékeztetett a miniszterelnök az október 23-ai Békemenet legfontosabb állomásaira.

