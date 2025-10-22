"Mutassuk meg, hogy mi vagyunk többen!" - üzent Orbán Viktor a Békemenet résztvevőinek
Felelevenítette a 2025-ös Békemenet legfontosabb állomásait.
Október 23. Csatlakozz a Békemenethez! Mutassuk meg, hogy mi vagyunk többen!
- írta a Facebookon Orbán Viktor.
9:00 gyülekező a Császár-Komjádi uszodánál
11:00 menet indulása
13:00 nemzeti ünnep a Kossuth téren
- emlékeztetett a miniszterelnök az október 23-ai Békemenet legfontosabb állomásaira.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre