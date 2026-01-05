Orbán Viktor élőzik a Facebookon

RETRO RÁDIÓ

Hétfőn 11 órától nemzetközi sajtótájékoztató.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.05. 11:00
Módosítva: 2026.01.05. 11:13
nemzetközi sajtótájékoztató Orbán Viktor Facebook

Nemzetközi sajtótájékoztató ma 11-kor élőben itt, a Facebookon. Várom a kérdéseket!” – írta 2026. január 5-én, hétfőn Orbán Viktor a közösségi oldalán.

Orbán Viktor
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Az élő közvetítés a miniszterelnök Facebook-oldalán látható, illetve később visszanézhető! 

Nézd meg Orbán Viktor 2026-os első nemzetközi sajtótájékoztatóját!

