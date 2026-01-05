Orbán Viktor élőzik a Facebookon
Hétfőn 11 órától nemzetközi sajtótájékoztató.
„Nemzetközi sajtótájékoztató ma 11-kor élőben itt, a Facebookon. Várom a kérdéseket!” – írta 2026. január 5-én, hétfőn Orbán Viktor a közösségi oldalán.
Az élő közvetítés a miniszterelnök Facebook-oldalán látható, illetve később visszanézhető!
Nézd meg Orbán Viktor 2026-os első nemzetközi sajtótájékoztatóját!
