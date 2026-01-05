Orbán Viktor: jöhetnek a kérdések!

RETRO RÁDIÓ

Hétfőn 11 órától nemzetközi sajtótájékoztatót tart a magyar miniszterelnök.

Orbán Viktor bemelegítés nemzetközi sajtótájékoztató

Ötvennél is több médium jelentkezett be Orbán Viktor hétfő délelőtti nemzetközi sajtótájékoztatójára. Egy ezzel kapcsolatos bemelegítő videó került ki a miniszterelnök Facebook-oldalára, ahol élőben lehet majd megtekinteni a sajtóeseményt.

ORBÁN Viktor; RADEV, Rumen
Orbán Viktor várja a sajtó kérdéseit (Fotó: Fischer Zoltán)

A kormányfő elárulta nincs téma, amitől tartana. Nézd meg a videót!

 

