Orbán Viktor: jöhetnek a kérdések!
Hétfőn 11 órától nemzetközi sajtótájékoztatót tart a magyar miniszterelnök.
Ötvennél is több médium jelentkezett be Orbán Viktor hétfő délelőtti nemzetközi sajtótájékoztatójára. Egy ezzel kapcsolatos bemelegítő videó került ki a miniszterelnök Facebook-oldalára, ahol élőben lehet majd megtekinteni a sajtóeseményt.
A kormányfő elárulta nincs téma, amitől tartana. Nézd meg a videót!
