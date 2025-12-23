Ne edd meg, ha megvetted ezt a snacket! Kivonták a forgalomból

Minőségi okokból visszahívta a forgalomból az Aro héjas pörkölt földimogyorót a METRO Kereskedelmi Kft. - olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) honlapján kedden közzétett felhívásban.

Illusztráció Pexels

Az avas ízű termék 1 kilogrammos kiszerelésben kapható, minőségmegőrzési ideje 09.07.2026., tételazonosítója G6 L52. A közlemény szerint a METRO Kereskedelmi Kft. a hatósággal együttműködve azonnal megtette a szükséges intézkedéseket. Az NKFH a visszagyűjtött termékeket figyelemmel kíséri - tették hozzá - írja az MTI.