„Barátnőt keresünk” – szívből jövő felhívás tett közé a tesó a 17 éves sérült Timi mellé

Kovács-Buna Timi koraszülöttként jött világra, és a születés közben agyvérzést kapott. Ennek következtében izmai nagyon feszesek, és önállóan nem tud járni. Mindezek ellenére Timi nap mint nap küzd, és hihetetlen erővel mutat példát mindenkinek. Most pedig új kihívás előtt áll: igazi barátokat, barátnőt keres a közösségi médián, hogy még több élményt és örömöt élhessen át.

Testvére barátnőt keres Timinek – Fotó: olvasói

Timi értelmében teljesen ép, bár a matek nála nehezebben megy. Izmai feszessége miatt nem tud járni, de ez nem állítja meg: meséket ír, és saját színházi csoportot alapított. Mélyen érdekli az emberi érzések és az élet titkai. Napról napra bizonyítja, hogy a kíváncsiság és a kreativitás határtalan.

A húgom mozgássérült, de ez tényleg csak egy része annak, aki ő. Nagyon jó személyisége és elképesztően jó humora van, rengeteg dolog érdekli. Szeret nevetni, történeteket mesélni, és órákig tud beszélgetni bármiről. Nagyon közvetlen és kedves ember

– mondja Kovács-Buna Kinga, Timi nővére.

Barátnőt keres Kinga a testvérének

Timi kifejezetten nyitott személyiség, aki örömmel ismerkedik új emberekkel.

Ő egy okos, érzékeny, érdeklődő kamasz, aki ugyanúgy vágyik barátságra, közös élményekre, mint bárki más. Szeretne valakit, akivel meg tudja osztani a gondolatait, akivel lehet nagyokat nevetni. Nagyon okosnak találom a kishúgomat. Szereti a színházat, a művészetet és még egy színházcsoportot is alapított

– teszi hozzá a testvér.

A felhívásban hangsúlyozzák: nem ápolót keresnek.

„Fontos, hogy nem egészségügyi segítségre van szükségünk. Nem gondozót szeretnénk, hanem inkább egy barátot. Valakit, aki emberileg kapcsolódna hozzá”

– emeli ki Kinga.

Az elképzelés egyszerű, mégis sokat jelenthet: beszélgetések egy-egy délutánon, közös séták Diósdon, minőségi, együtt töltött idő.

Nem kell nagy dolgokra gondolni. Néha egy fagyi, egy séta, egy jó beszélgetés is hatalmas élmény tud lenni. A húgom nagyon sokat ad azoknak, akik megismerik. Mélyen figyel, őszintén érdeklődik, és tele van szeretettel

– mondja a nővér.

A család hisz abban, hogy egy ilyen barátság kölcsönösen gazdagító lehet.

Aki mellette van, az nemcsak ad, hanem kap is. Egy tiszta, őszinte kapcsolatot, rengeteg nevetést és valódi emberi kapcsolódást

– zárja gondolatait Kinga kishúga kapcsán.