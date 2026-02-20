RETRO RÁDIÓ

Szenzáció: először végeztek életmentő szívműtétet egy kis súlyú koraszülöttön

Az orvosok hatalmas mérföldkövet értek el az orvostudományban. Életmentő szívműtétre volt szüksége egy mindössze 930 gramm súlyú koraszülöttnek.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.02.20. 21:00
tudomány koraszülött ellátás koraszülött

Életmentő szívműtétet végeztek el egy 26. hétre született koraszülöttön, 2026 februárjának elején a Nemzeti Szív- és Érrendszeri Betegségek Intézetének Gyermekkardiológiai Központjában. A szlovák orvosok ezzel hatalmas áttörést értek el az orvostudományban. 

alt=A 26. hétre született koraszülött életmentő szívműtéten esett át
A 26. hétre született koraszülött életmentő szívműtét esett át Fotó: unsplash.com/Illusztráció

Életmentő szívműtét egy alig 1 kilogrammos babán

A 930 grammal született, kis Jurah hősiesen állta a műtéti körülményeket. A műtét idejében hathetes volt, súlya már 1,3 kilogammot ért el. Az orvosok egy katéteres eljárással zárták le a ductus arteriosus nevű érösszeköttetést, amely nem záródott el születése során. Ha az nem történik meg súlyos légzési problémákat okozhat, ezzel komoly terhelést idézve elő a szív és a tüdő számára.

A beavatkozás kiemelt figyelmet kapott, mivel Szlovákiában most először végeztek katéteres műtétet egy ilyen kis súlyú koraszülöttnél. A műtét csupán 20 percig zajlott, komplikációk nélkül. Nyitott mellkas nélkül az ér lezárását egy speciális Piccolo nevű eszközzel végezték el. 

A koraszülött állapotát még továbbra is figyelik, azonban a szíve az orvosoktól elvártan normálisan működik a beavatkozást követően – írja a Paraméter.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu