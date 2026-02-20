Szenzáció: először végeztek életmentő szívműtétet egy kis súlyú koraszülöttön

Életmentő szívműtétet végeztek el egy 26. hétre született koraszülöttön, 2026 februárjának elején a Nemzeti Szív- és Érrendszeri Betegségek Intézetének Gyermekkardiológiai Központjában. A szlovák orvosok ezzel hatalmas áttörést értek el az orvostudományban.

A 26. hétre született koraszülött életmentő szívműtét esett át Fotó: unsplash.com/Illusztráció

Életmentő szívműtét egy alig 1 kilogrammos babán

A 930 grammal született, kis Jurah hősiesen állta a műtéti körülményeket. A műtét idejében hathetes volt, súlya már 1,3 kilogammot ért el. Az orvosok egy katéteres eljárással zárták le a ductus arteriosus nevű érösszeköttetést, amely nem záródott el születése során. Ha az nem történik meg súlyos légzési problémákat okozhat, ezzel komoly terhelést idézve elő a szív és a tüdő számára.

A beavatkozás kiemelt figyelmet kapott, mivel Szlovákiában most először végeztek katéteres műtétet egy ilyen kis súlyú koraszülöttnél. A műtét csupán 20 percig zajlott, komplikációk nélkül. Nyitott mellkas nélkül az ér lezárását egy speciális Piccolo nevű eszközzel végezték el.

A koraszülött állapotát még továbbra is figyelik, azonban a szíve az orvosoktól elvártan normálisan működik a beavatkozást követően – írja a Paraméter.