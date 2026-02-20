Szenzáció: először végeztek életmentő szívműtétet egy kis súlyú koraszülöttön
Az orvosok hatalmas mérföldkövet értek el az orvostudományban. Életmentő szívműtétre volt szüksége egy mindössze 930 gramm súlyú koraszülöttnek.
Életmentő szívműtétet végeztek el egy 26. hétre született koraszülöttön, 2026 februárjának elején a Nemzeti Szív- és Érrendszeri Betegségek Intézetének Gyermekkardiológiai Központjában. A szlovák orvosok ezzel hatalmas áttörést értek el az orvostudományban.
Életmentő szívműtét egy alig 1 kilogrammos babán
A 930 grammal született, kis Jurah hősiesen állta a műtéti körülményeket. A műtét idejében hathetes volt, súlya már 1,3 kilogammot ért el. Az orvosok egy katéteres eljárással zárták le a ductus arteriosus nevű érösszeköttetést, amely nem záródott el születése során. Ha az nem történik meg súlyos légzési problémákat okozhat, ezzel komoly terhelést idézve elő a szív és a tüdő számára.
A beavatkozás kiemelt figyelmet kapott, mivel Szlovákiában most először végeztek katéteres műtétet egy ilyen kis súlyú koraszülöttnél. A műtét csupán 20 percig zajlott, komplikációk nélkül. Nyitott mellkas nélkül az ér lezárását egy speciális Piccolo nevű eszközzel végezték el.
A koraszülött állapotát még továbbra is figyelik, azonban a szíve az orvosoktól elvártan normálisan működik a beavatkozást követően – írja a Paraméter.
