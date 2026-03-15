Hajléktalan támadta meg Évát; Józsefvárost ellepték a drogosok

Mutatjuk a hét legolvasottabb cikkeit. Csepeli otthona előtt támadta meg egy hajléktalan Évát; Józsefvárost ellepték a drogosok; Kelenföldön pedig fiatalok törtek össze parkoló autókat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.15. 17:50
Módosítva: 2026.03.15. 19:05
Bár az óvatosság sosem árt, azt az ember a legkevésbé sem gondolná, hogy a támadás nem máshol, mint a biztonságot jelentő otthona közelében, hovatovább saját portája előtt éri. Azonban Évával és családjával pontosan ez történt március 8-án. Az asszonyt és családját ugyanis saját csepeli otthonuk ajtajában zaklatta és támadta meg négy részeg, beállt hajléktalan, akik még a házaspár egyéves gyermekét sem kímélték. Végül a helyzet odáig fajult, hogy a zsaruknak kellett rendet tenniük.

Az öttagú csepeli családot a saját otthonuk előtt támadta meg négy beállt hajléktalan. A bandatagok még a karon ülő, egyéves babát sem kímélték. Végül a rendőröknek kellett rendet tenniük – Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

A józsefvárosi társasházaknál sok helyen probléma a drog, a drogosok jelenléte. A Lujza utca 23.-ban is ugyanez a helyzet. A kétségbeesett lakók már aláírást is gyűjtöttek, és az önkormányzathoz fordultak segítségért, de állításuk szerint eddig semmi sem történt. Az ügyben Ferencz Orsolya is megszólalt, aki szerint a kerület drogpolitikája súlyosbította a helyzetet.

Felháborító felvételeket tett közzé a Kelenföld – A nyolcas körzet Facebook-csoport. A XI. kerületi Őrmezőn az egyik utcából a biztonsági kamera felvételeit osztották meg a követőikkel, amin az látszik, hogy fiatalok törnek össze több parkoló autót. Később pedig, amikor egy arra járó szóvá teszi nekik a rongálást, akkor őrjöngeni kezdnek. A helyiek szerint ez elfogadhatatlan, hogy törtek-zúztak ezek a fiatalok, akik többek szerint drogok hatása alatt állhattak. 

Még mindig tart a hajtóvadászat az után a két grúz férfi után, akik a harmadik – már elfogott – társukkal együtt, 2023. február elején kiraboltak egy XI. kerületi pénzváltót. A tolvajok nagyon trükkösek voltak, ugyanis az üzlet melletti társasház falát ütötték át, pont ott, ahol a túloldalon a széf volt. Megfúrták annak a hátulját, majd kirámolták a pénzt. 50 milliót sikerült zsákmányolniuk. A két tettes ellen továbbra is nemzetközi elfogatóparancs van érvényben. 

Rita 29 éves volt, amikor élete egy pillanat alatt megváltozott. Épp egy friss válásból próbált talpra állni, amikor baleset érte: a padlásról lezuhant egészen a pincéig. A 12-es csigolyája eltört, és a sérülés következtében egy életre lebénult. Elmondása szerint ez volt élete legsötétebb időszaka: még az utcára sem ment ki, úgy érezte, számára ott véget ért a világ. A teljes történetet ITT olvashatod.

„1999-ben alapítottuk a Gördülő Tánc Egyesületünket, amely a Covid-időszakig működött. Elképesztően élveztük a kerekesszékes táncot: olyan szabadok voltunk, hogy úgy éreztük, nincsenek korlátaink”
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
