Orbán Viktor a Békemeneten elárulta, miért a Fidesz a biztos választás!

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke március 15-én a Békemeneten mondott beszédet. Orbán Viktor beszédében kifejtette, hogy a következő választáson miért a Fidesz a biztos választás. A magyar miniszterelnök szerint az áprilisi választás után nem izgágákra, hanem higgadt, nyugodt és magabiztos vezetőkre van szükségünk. A miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy a legfontosabb a tiszta fej, hidegvér, biztos kéz – írja a Bors.

Orbán Viktor a Békemeneten kiemelte, a fényes győzelemhez kemény munka szükséges

Orbán Viktor miniszterelnök szerint stratégiai nyugalom és tapasztalat a fontos most. És ez mind meg is van náluk. Sőt, ez csak náluk van meg. Csak a Fidesz és a KDNP tudja megadni Magyarországnak azt a biztonságot, amire most szükségünk van. És erre ők a garancia.

A Békemeneten felhívta arra is a figyelmet, hogy tudni, hogy ez így van, az egy dolog. Elmenni és szavazni, az egy másik dolog. A tudás megvan, a szavazat még nincs. Az majd április 12-én lehet meg.

És meg is lesz, ha megalkuvás nélkül és önmagunkkal szemben kíméletlenül végigdolgozzuk a következő 28 napot.

És akkor fényes győzelmet aratunk majd.

Olyan fényeset, hogy Brüsszel és Kijev is csak pisloghat.

Orbán Viktor hozzátette, hogy akkor majd szegény Tisza folyónk pedig visszanyerheti a becsületét. A Fidesz a biztos választás. Legyen béke, szabadság és egyetértés!