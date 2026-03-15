Orbán Viktor a Békemeneten elárulta, miért a Fidesz a biztos választás!

Orbán Viktor hihetetlen beszédet mondott március 15-én.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.15. 17:45
Módosítva: 2026.03.15. 18:34
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke március 15-én a Békemeneten mondott beszédet. Orbán Viktor beszédében kifejtette, hogy a következő választáson miért a Fidesz a biztos választás. A magyar miniszterelnök szerint az áprilisi választás után nem izgágákra, hanem higgadt, nyugodt és magabiztos vezetőkre van szükségünk. A miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy a legfontosabb a tiszta fej, hidegvér, biztos kéz – írja a Bors.

Orbán Viktor szerint a Fidesz a biztos választás – Fotó: MIniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor a Békemeneten kiemelte, a fényes győzelemhez kemény munka szükséges

Orbán Viktor miniszterelnök szerint stratégiai nyugalom és tapasztalat a fontos most. És ez mind meg is van náluk. Sőt, ez csak náluk van meg. Csak a Fidesz és a KDNP tudja megadni Magyarországnak azt a biztonságot, amire most szükségünk van. És erre ők a garancia. 

A Békemeneten felhívta arra is a figyelmet, hogy tudni, hogy ez így van, az egy dolog. Elmenni és szavazni, az egy másik dolog. A tudás megvan, a szavazat még nincs. Az majd április 12-én lehet meg. 

És meg is lesz, ha megalkuvás nélkül és önmagunkkal szemben kíméletlenül végigdolgozzuk a következő 28 napot.

És akkor fényes győzelmet aratunk majd. 

Olyan fényeset, hogy Brüsszel és Kijev is csak pisloghat. 

Orbán Viktor hozzátette, hogy akkor majd szegény Tisza folyónk pedig visszanyerheti a becsületét. A Fidesz a biztos választás. Legyen béke, szabadság és egyetértés!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
