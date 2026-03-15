Kiverte a biztosítékot Will Smith fiának legújabb videója
Éles kritikákat kapott Jaden Smith. Nem kímélték a rajongók Will Smith fiát.
Jaden Smith egy videóban mutatta be méregdrága, új Louis Vuitton ház alakú táskáját. Az online kritikusok szerint a kiegészítő inkább hasonlít egy babaházra, mint egy valódi táskára. Will Smith fiát ízekre szedték az 47 ezer dolláros (körülbelül 17 milliós) luxuskiegészítője miatt.
Jaden Smih talán a leghíresebb nepobébik közé tartozik Will Smith és Jada Pinkett Smith fiaként. Jaden az elmúlt évek során merész divatválasztásaival szerzett egyre több követőt a közösségi médiában. A feltörekvő stílusprovokátor híresen viselt már szoknyát és folyamatosan kísérletezik az extrémebb ruhadarabokkal.
Úgy tűnik azonban, hogy most megváltoztak a dolgok, ugyanis a kritikusok szerint Jaden már nem képes diktálni a divatot, és próbálkozásai kezdik elveszíteni a hatásukat. A felháborodás középpontjában pedig egy furcsa kiegészítő áll, egy Maison de Famile kézitáska, amelyet a divattervező 19. századi vidéki házáról mintáztak. Az igazi ház most Párizs külvárosában, Asnières-sur-Seine-ben található.
És természetesen, ahogyan az várható volt, a táska nem egy olcsó darab. A Louis Vuitton miniatűr, ház alakú kiegészítője a márka hongkongi weboldalán 375 ezer hongkongi dollárért, nagyjából 17 millió forintért van listázva.
A párizsi divathéten tartott Louis Vuitton-bemutatón Jaden büszkén mutatta meg legújabb darabját:
Vettem egy új, csodálatos táskát. Még egy kib*szott erkélye is van! Elképesztően részletes, mindenki őrült nagy munkát tett bele
– nyilatkozta a Vogue-nak, miközben kinyitotta a táskát, felfedve a benne lévő luxusfiókokat.
Azonban a nézőket távolról sem nyűgözte le az extrém kiegészítő:
„Úgy néz ki, mint egy adventi naptár” – írta az egyik kommentelő.
„Ez egy nevetséges kiegészítő” – tűnődött valaki más.
Egy másik hozzászóló viccelődve megjegyezte, hogy a kiegészítő egyszerűen nem korhoz illő, és így fogalmazott: „Túl felnőtt vagyok ahhoz, hogy magammal cipeljem a babaházamat.”
Néhány rajongó viszont gyorsan Jaden Smith védelmére kelt. Egy hozzászóló visszautasította a kritikát, és megkérdezte: „Miért ítélkezünk mindannyian? Boldog, hagyjuk őt magára” – idézte a kommentelő szavait az Unilad.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre