Ezt nem láttuk jönni: Madonna nyilvánosan szájon csókolta a lányát

Teljesen ellopták a show-t a párizsi divathét elől.
A párizsi divathéten váratlan pillanattal sokkolta a közönséget Madonna és lánya, Lourdes, akik ezúttal sem fogták vissza magukat.
Madonna ismét megjelent a párizsi divathéten, és természetesen most is róla szólt az esemény és lányáról, Lourdes-ról nem is beszélve, aki legalább annyira extravagáns, mint világsztár édesanyja. Madonna és Lourdes ismét teljesen ellopták a show-t a párizsi divathéten.
Madonna éppen lányával, a 28 éves Lourdesszel pózolt a fotósoknak, amikor hirtelen váratlanul szájon puszilták egymást. A jelenet némileg sokkoló volt, de mivel mind a popdíva, mind lánya imádja a feltűnést, a szemtanúk végül nem lepődtek meg túlságosan.
Ha azonban azt hinnéd, ez a fajta excentrikusság még a sztároknál is szokatlan, ki kell ábrándítsunk: Gal Gadot-ról is készült már videó, ahol a kelleténél jóval több ideig puszilja szájon a kislányát, Heidi Klum pedig egykor fürdőzés közben került közelebbi kapcsolatba a 12 éves fiával - számolt be róla a Life.hu.
Madonna egyébként sem a szégyenlősségéről híres, már több világsztár szájával került közelebbi viszonyba azelőtt. Ki ne emlékezne arra a felvételre, amikor Britney Spearsszel és Christina Aguileraval csókolózott az MTV VMA díjátadóján, miközben a Like a Virgin és a Hollywood című számát adták elő.
A felvételen Justin Timberlake reakciója is megérne egy-két szót.
Azonban nem minden sztár örült annyira Madonna közeledésének. Drake 2015-ös Coachella koncertjén lépett fel az énekesnő, amikor egy váratlan pillanatban lekapta a rappert.
De nyilván, ezek az esetek össze sem hasonlíthatóak azzal, amikor egy családtaggal művelnek hasonlót a sztárok.
