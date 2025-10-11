Ezt nem láttuk jönni: Madonna nyilvánosan szájon csókolta a lányát

A párizsi divathéten váratlan pillanattal sokkolta a közönséget Madonna és lánya, Lourdes, akik ezúttal sem fogták vissza magukat.

Madonna lánya, Lourdes Leon Fotó: AFP

Madonna nyilvánosan csókolta szájon a lányát a párizsi divathéten

Madonna ismét megjelent a párizsi divathéten, és természetesen most is róla szólt az esemény és lányáról, Lourdes-ról nem is beszélve, aki legalább annyira extravagáns, mint világsztár édesanyja. Madonna és Lourdes ismét teljesen ellopták a show-t a párizsi divathéten.

Madonna éppen lányával, a 28 éves Lourdesszel pózolt a fotósoknak, amikor hirtelen váratlanul szájon puszilták egymást. A jelenet némileg sokkoló volt, de mivel mind a popdíva, mind lánya imádja a feltűnést, a szemtanúk végül nem lepődtek meg túlságosan.

Ha azonban azt hinnéd, ez a fajta excentrikusság még a sztároknál is szokatlan, ki kell ábrándítsunk: Gal Gadot-ról is készült már videó, ahol a kelleténél jóval több ideig puszilja szájon a kislányát, Heidi Klum pedig egykor fürdőzés közben került közelebbi kapcsolatba a 12 éves fiával - számolt be róla a Life.hu.

@life.hu_official Madonna nyilvánosan csókolta szájon a lányát A párizsi divathéten fura jelenettel sokkolta a közönséget Madonna és a lánya. #life #SzülőiCsók#Madonna #GalGadot #HeidiKlum ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Madonna már Britney Spearsszel is csókolózott

Madonna egyébként sem a szégyenlősségéről híres, már több világsztár szájával került közelebbi viszonyba azelőtt. Ki ne emlékezne arra a felvételre, amikor Britney Spearsszel és Christina Aguileraval csókolózott az MTV VMA díjátadóján, miközben a Like a Virgin és a Hollywood című számát adták elő.

A felvételen Justin Timberlake reakciója is megérne egy-két szót.

Azonban nem minden sztár örült annyira Madonna közeledésének. Drake 2015-ös Coachella koncertjén lépett fel az énekesnő, amikor egy váratlan pillanatban lekapta a rappert.

De nyilván, ezek az esetek össze sem hasonlíthatóak azzal, amikor egy családtaggal művelnek hasonlót a sztárok.