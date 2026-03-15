Hajdú Péter rávilágított az ellenzéki elvakultságra

Zászlóerdő és ünneplő sokaság töltötte meg a Békemeneten a Kossuth teret március 15-én, ahol a hazai celebvilág színe-java is tiszteletét tette. A díszvendégek számára fenntartott, pódium mögötti szektorban egymást érték az ismert emberek: énekesek, sportolók és televíziós személyiségek figyelték az ünnepi műsort, közvetlen közelről hallgatva a miniszterelnök beszédét. Ebben az illusztris körben foglalt helyet Hajdú Péter is, aki nem titkolta, hogy az esemény méltósága és a tömeggel való közösségvállalás mély benyomást tett rá. A producer-műsorvezető láthatóan otthonosan mozgott a politikai elit közvetlen közelében, és a rendezvény után kendőzetlen őszinteséggel osztotta meg gondolatait a választási időszak felfokozott hangulatáról – írja a Bors.

Hajdú Péter Nacsa Olivérrel szelfizett a színpadon (Fotó: Tumbász Hédi)

Hajdú Péter Orbán Viktor politikájával messzemenőkig egyetért

A televíziós szakember szerint a mostani ünnep jóval több volt egy egyszerű megemlékezésnél; számára ez a jövőre vonatkozó hitvallásról is szólt. Hajdú határozottan kiállt a kormányzati irányvonal mellett, hangsúlyozva, hogy a stabilitás mindennél előbbre való:

A hangulat fantasztikus volt. Elképesztő, milyen sokan voltunk, csodálatos érzés volt ott ülni a miniszterelnök mögött. Minden szavával egyetértek. Április 12-én el kell döntenünk, hogy a kiszámítható biztonságot választjuk-e, vagy a kiszámíthatatlan, kaotikus jövőt

– foglalta össze érzéseit a producer.

Nem kicsi a tét: háború kontra béke

Hajdú érvelése szerint a közelgő áprilisi döntés nem csupán politikai szimpátia kérdése, hanem egyfajta egzisztenciális választás is. A műsorvezető szerint a tét tisztább nem is lehetne, és a „béke” jelszava alatt a kiszámíthatóságot nevezi meg az egyetlen érvényes útnak: „Magyarul: A békét vagy a háborút választjuk. Mindenki gondolja át, és törekedjünk arra, hogy egy csodálatos, kiszámítható jövőnk legyen, és békében, szeretetben éljünk. Most mindent felülír a béke, és mindent felülír a kiszámítható, biztonságos választás” – tette hozzá, nyomatékosítva, hogy a nyugodt fejlődés záloga a biztonságos választás.