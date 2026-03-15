Hajdú Péter rávilágított az ellenzéki elvakultságra
A Békemenet első soraiban a közélet és a sztárvilág legismertebb alakjai is helyet foglaltak. Az ünnepi forgatagban Hajdú Péter is feltűnt, aki a miniszterelnöki beszéd után határozott véleményt formált a biztonság és a béke fontosságáról.
Zászlóerdő és ünneplő sokaság töltötte meg a Békemeneten a Kossuth teret március 15-én, ahol a hazai celebvilág színe-java is tiszteletét tette. A díszvendégek számára fenntartott, pódium mögötti szektorban egymást érték az ismert emberek: énekesek, sportolók és televíziós személyiségek figyelték az ünnepi műsort, közvetlen közelről hallgatva a miniszterelnök beszédét. Ebben az illusztris körben foglalt helyet Hajdú Péter is, aki nem titkolta, hogy az esemény méltósága és a tömeggel való közösségvállalás mély benyomást tett rá. A producer-műsorvezető láthatóan otthonosan mozgott a politikai elit közvetlen közelében, és a rendezvény után kendőzetlen őszinteséggel osztotta meg gondolatait a választási időszak felfokozott hangulatáról – írja a Bors.
Hajdú Péter Orbán Viktor politikájával messzemenőkig egyetért
A televíziós szakember szerint a mostani ünnep jóval több volt egy egyszerű megemlékezésnél; számára ez a jövőre vonatkozó hitvallásról is szólt. Hajdú határozottan kiállt a kormányzati irányvonal mellett, hangsúlyozva, hogy a stabilitás mindennél előbbre való:
A hangulat fantasztikus volt. Elképesztő, milyen sokan voltunk, csodálatos érzés volt ott ülni a miniszterelnök mögött. Minden szavával egyetértek. Április 12-én el kell döntenünk, hogy a kiszámítható biztonságot választjuk-e, vagy a kiszámíthatatlan, kaotikus jövőt
– foglalta össze érzéseit a producer.
Nem kicsi a tét: háború kontra béke
Hajdú érvelése szerint a közelgő áprilisi döntés nem csupán politikai szimpátia kérdése, hanem egyfajta egzisztenciális választás is. A műsorvezető szerint a tét tisztább nem is lehetne, és a „béke” jelszava alatt a kiszámíthatóságot nevezi meg az egyetlen érvényes útnak: „Magyarul: A békét vagy a háborút választjuk. Mindenki gondolja át, és törekedjünk arra, hogy egy csodálatos, kiszámítható jövőnk legyen, és békében, szeretetben éljünk. Most mindent felülír a béke, és mindent felülír a kiszámítható, biztonságos választás” – tette hozzá, nyomatékosítva, hogy a nyugodt fejlődés záloga a biztonságos választás.
Az ünnepi gondolatok mellett azonban a műsorvezető nem rejtette véka alá a közéletben tapasztalható ellentmondásokkal kapcsolatos véleményét sem. Kritikusan szólt az ellenzéki térfélről érkező hangokról, különösen Magyar Péter követőinek viselkedéséről. Szerinte sokan nem tartalmi alapon döntenek, hanem elvakult fanatizmusból, amit egy igen szemléletes példával illusztrált a beszélgetés során:
Ha csak megnézed a védett árral kapcsolatos utcai körkérdéseket, amiket számos helyen lehet látni: először szidják, de amikor megmondják, hogy Magyar Péter ötlete volt, már dicsérik
– jegyezte meg epésen Hajdú, rávilágítva a kettős mérce szerinte abszurd jelenlétére. A Kossuth térről távozva a hírességek többsége, köztük Hajdú Péter is, egyértelmű üzenetet hagyott maga után: az idei március 15-e nemcsak a múltról, hanem a kampány hajrájáról is szólt.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre