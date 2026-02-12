RETRO RÁDIÓ

110-zel száguldott bele a kismamát szállító autóba a mobilozó sofőr

Azonnal kórházba szállították a kismamát. A mobilozó sofőr elismerte a felelősségét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.12. 17:30
2025. április 6-án derby-i Chellastonból származó Jack Bentley egy kismama és családja autójának ütközött: a várandós nő medencecsonttörést szenvedett, és sürgősségi császármetszésre volt szüksége. Kiderült: bár a forgalom állt, a mobilozó sofőr nem lassított, ezért történt a baleset.

Mobilozó sofőr okozta a szörnyű balesetet
Mobilozó sofőr okozta a szörnyű balesetet (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Mobilozó sofőr miatt sürgősségi császármetszésre volt szüksége egy 33 hetes kismamának

A börtönőrként dolgozó férfi a telefonján szerencsejátékozott, amikor belehajtott egy várandós nő autójába, akinél az eset után sürgősségi császármetszést kellett végrehajtani, és altatásban hozta világra koraszülött kislányát. A bíróságon elhangzott, hogy a baleset idején a vétlen autós kocsijában két másik gyermek, illetve az állapotos nő párja és a család kutyája tartózkodott.

Az anya a sérülései miatt az első három hétben nem tudta a karjaiban tartani a mindössze 1,8 kilogrammos csecsemőjét, csak a kórházi ágyából, egy inkubátoron keresztül láthatta őt. A gyermek édesapja a baleset miatt lemaradt a szülésről, mivel az egyik lányuk bokatörést szenvedett, a kutyán pedig sürgősségi gerincműtétet kellett végrehajtani.

Az ügyben eljáró Penelope Stanistreet-Keen bíró így fogalmazott a balesetről:

Szinte a teljes két óra alatt, amíg az autóban tartózkodott, a telefonján szerencsejáték- és játékoldalakat böngészett. (...) Az Ön előtt haladó forgalom állt, de az autója nem lassított, Ön nem fékezett és nem rántotta félre a kormányt, hanem 110 km/órás sebességgel belerohant az előtt lévő autó hátuljába. Abban a kocsiban egy 33 hetes terhes nő, a párja, két gyermek és a család kutyája ült.

Phillip Plant ügyész elmondta, hogy Jack Bentley mobiltelefon-adatai később kimutatták, hogy szinte az egész út alatt szerencsejáték-oldalakat használt. A bíróságon lejátszott biztonsági kamerafelvételeken látható volt az ütközés, amint a vádlott Ford Focusa lassítás nélkül hajtott bele a Nissan X-Trail hátuljába. 

Jack Bentley végül bűnösnek vallotta magát: két év és négy hónap börtönbüntetésre ítélték – számolt be róla a Mirror.

 

