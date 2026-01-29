RETRO RÁDIÓ

Meghalt egy anya és a lánya, hibáztak az orvosok

Megelőzhető lett volna a tragédia. Meghalt az anya, lánya pedig halva született feltehetően egy mulasztás miatt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.29. 10:00
haláleset tragédia MRI orvos

Egy édesanya mindössze néhány nappal azután meghalt, hogy a lánya halva született, mert az orvosok későn végezték el az MRI-vizsgálatot, amely mindkettőjük életét megmenthette volna.

meghalt
Meghalt egy anya az orvosok hibájából Fotó: Aleona /  Shutterstock

Meghalt egy anya és lánya

A 41 éves Tammy Mackenzie 2023 augusztusában hunyt el birminghami Bordesley Green-i Heartlands Kórházban. Megtört szívű édesanyja Jaqueline sokat nevető, vidám lányként jellemezte Tammy-t és szörnyen hiányzik neki.

Tammy családja ezen a héten részt vett az ügy kivizsgálásában és azt mondták nekik, hogy ha hamarabb elvégezték volna az MRI-vizsgálatot, akkor az anya és a lánya is túlélhették volna.

A halottkém asszisztens, Ian Dreelan szerint, ha nem halasztották volna el a lehetőséget, hogy azonosítsák a nő vékonybelének elzáródását, akkor nagyobb valószínűséggel élték volna túl.

2023 májusától Tammynek fájt a hasa és hányt, így kórházba szállították. Július lején újra felvették, majd a székrekedése kezelése után kiengedték. Mikor július 26-án visszatért a rendelőbe, MRI-vizsgálatot rendeltek el, amelyre csak négy nappal később került sor, amikor kiderült, hogy a nő vékonybél-elzáródásban szenved.

A kezelés ellenére az állapota, augusztus elején romlott, így az orvosok sürgősségi nagy hasi műtétet rendeltek el. A műtét idején Tammy 28 hetes terhes volt. Tragikus módon lánya, Khloe, a sürgősségi császármetszés során halva született. Bár a műtétet elvégezték, de Tammy állapota romlani kezdett. Augusztus 6-án leállították a kezelését egy újabb laparotómia után, de sajnos még aznap elhunyt. Tammy halálának okát többszörös szervelégtelenségként, vékonybélelzáródásként és hasi összenövésként állapították meg.

Arra a következtetésre jutottam, hogy Tammy természetes okokból halt meg, amihez hozzájárult az is, hogy elszalasztották a lehetőséget a vékonybélelzáródás alapjául szolgáló betegség diagnosztizálására

- mondta a halottkém asszisztens a The Sun szerint.

Azt mondta, hogy az incidens utáni felülvizsgálat arra a következtetésre juttatta, hogy ha hamarabb elvégezték volna az MRI-t, akkor Tammy-t stabilabban is kezelhették volna. Ez pedig a magzat és az anya esélyeit is növelhette volna.

 

