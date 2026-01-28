Gyász borult a magyar színházi és filmes világ Voith Ági halála után

Voith Ági évtizedeken keresztül meghatározó szereplője volt a hazai kulturális életnek. Alakításait finom humor, elegancia és érzékeny jelenlét tette emlékezetessé, pályája során pedig számos maradandó szereppel írta be magát a nézők emlékezetébe. Halálhírét pályatársai megrendülten fogadták.

Voith Ági színművésznő halála hatalmas űrt hagy maga után, a magyar színművészet kiemelkedő alakja volt (Fotó: Archív)

Voith Ági több társulatnál is megfordult, de szabadúszóként is dolgozott, és mindig nagy alázattal állt a munkájához. Kollégái szerint soha nem csak szerepeket játszott, hanem valódi emberi történeteket vitt a színpadra és a képernyőre is. Emiatt nemcsak művészként, hanem emberként is sokan tisztelték - számolt be róla a Bors.

Voith Ági halála megrázta színésztársát

Baranyi László színművész a Bors megkeresésére beszélt Voith Ágiról, akivel a Casino című, Szurdi Miklós által rendezett sorozat forgatásán dolgozott együtt. A színész a beszélgetés során értesült először a tragikus hírről, ami mélyen megrendítette.

Őszintén mondom, teljesen megdöbbentem, hogy Voith Ági meghalt. Borzasztóan sajnálom, nem is tudtam, hogy mi történt vele. Egyáltalán nem volt még idős, ezért különösen fájdalmas ezt feldolgozni. A Casino sorozatban forgattunk mind a ketten, ott dolgoztunk együtt. Nagyon jó emlékeim vannak róla, maximálisan profi volt

Baranyi László színművészt váratlanul érte Voith Ági halálhíre, őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt színművésznő családjának (Fotó: Szabolcs László)

A színész azt is elárulta, hogy bár színházban nem léptek fel együtt, szakmailag mindig nagyra tartotta egykori kolléganőjét.

Nem játszottunk együtt színházban, de ismertem, figyeltem a pályáját, és mindig elismertem a munkáját. Rendkívül tehetséges és szerethető ember volt

– mondta Baranyi László.

Részvétét fejezte ki a családnak

Baranyi László a beszélgetés végén őszinte együttérzését fejezte ki Voith Ági párja, illetve hozzátartozói felé is.

Nagyon megrendített ez a hír. Őszinte részvétemet szeretném kifejezni a családjának és a szeretteinek. Különösen Döme Zsoltnak, a párjának kívánok sok erőt ebben a felfoghatatlanul nehéz időszakban. Egy ilyen veszteséget feldolgozni borzasztóan nehéz

–mondta a 98 éve színművész.

Voith Ági Bodrogi Gyula felesége volt, és bár hosszú évek óta nem éltek együtt, végül sosem váltak el (Fotó: Bors)

Voith Ági halála hatalmas veszteség a magyar kulturális élet számára. Kollégái szerint mindig alázattal, szeretettel és elhivatottsággal dolgozott, és soha nem feledkezett meg arról, miért választotta ezt a pályát: hogy örömet, gondolatokat és érzelmeket adjon a közönségnek. Bár már nincs közöttünk, alakításai, szerepei és emberi kisugárzása tovább él mindazok emlékezetében, akik valaha látták őt játszani.