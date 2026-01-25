Kilenc perc után hazaküldték az orvostól – később kiderült, bőrrákja volt
Egy tanárnő hiába jelezte az orvosnak, hogy furcsa elváltozást vett észre az orrán, mindössze kilenc perc után hazaküldték. Később, amikor hallgatott a megérzéseire, és újabb vizsgálatokat kért, kiderült: bőrrákkal küzd.
Egy nő életét alapjaiban megváltoztató diagnózist kapott, miután egy orvos elbagatellizálta a kezdeti panaszait – ő azonban nem hagyta annyiban. A Mamamia magazinnak nyilatkozva az asszony – akit csak Jillian néven azonosítottak – elmondta: először egy elváltozást vett észre az orrán. Elfoglalt életet élt, családja és tanári munkája mellett sokáig nem foglalkozott vele.
Egy napon azonban egy diákja megjegyezte neki:
„Furcsa piros vonalak vannak az orrán.”
Ezután Jillian időpontot kért a háziorvosához, aki továbbküldte egy szakorvoshoz. A szakorvos – Jillian elmondása szerint – azt tanácsolta neki, hagyja abba az orrspray használatát, majd mindössze kilenc perc után hazaküldte. Jillian bevallotta: általában nem helyezi előtérbe a saját egészségét.
Nem igazán szoktam hallgatni a testemre. Rengeteg mindent jelez, és nehéz eldönteni, mi számít igazán.
Ennek ellenére tovább figyelte az orrát. Idővel a piros vonalak élénkebbé váltak, majd egy csomó is megjelent. Végül felkeresett egy másik bőrgyógyászt. Ekkor biopsziát végeztek rajta, majd egy általános sebészhez irányították, aki azt mondta neki: az elváltozás „önálló képlet”, saját vérellátással. Jillian ezután több további biopszián is átesett, miközben az egyik orrlyukán már nem tudott levegőt venni – írja a PEOPLE.
Kívülről nem lehetett látni a csomót. De én éreztem, hogy változik. Olyan volt, mintha valami mászna a bőröm alatt
– mesélte.
A végső szövettani vizsgálat kimutatta: bőrrákja van. Azt is megállapították, hogy a daganat megkeményedett.
A sebészek nem tudták pontosan, hol vannak a daganat határai, és óvatosak akartak lenni, hogy ne távolítsanak el többet a szükségesnél
– magyarázta Jillian. Ezután azonban több újabb beavatkozásra volt szükség: „Amikor az első után azt mondták, hogy nem volt elég, és újra meg kell csinálni, az rendkívül megviselő volt. Amikor megláttam, hogy a nővér már a zsebkendősdobozt hozza, mielőtt az orvos belépett, tudtam, hogy rossz hírt kapok. Egy idő után teljesen eltompultam. Mindig csak azt hallottam: vissza kell mennünk, még többet kell eltávolítani.”
Ahogy egyre több szövetet vettek ki, Jillian egyre kevésbé érezte önmagát.
Nem tudtam, ki vagyok már.
Miután az elváltozást eltávolították, sugárkezelést is kapott. Ezt követően több plasztikai műtétre volt szükség az arca helyreállításához.
„Nem is tudtam, hogy a plasztikai sebészek ilyesmit is csinálnak. Azt hittem, csak mellekkel meg fenekekkel foglalkoznak.”
Az utolsó beavatkozása novemberben történt. A duzzanat teljes lelohadása akár 12 hónapot is igénybe vehet. Ezután félévente MRI-vizsgálaton kell majd részt vennie, hogy ellenőrizzék, nem tért-e vissza a bőrrák.
Visszatekintve az egész történetre, Jillian egyetlen tanácsot fogalmazott meg:
Hallgatnod kell magadra. Ha úgy érzed, valami nincs rendben, nézesd meg.
