Kilenc perc után hazaküldték az orvostól – később kiderült, bőrrákja volt

Egy nő életét alapjaiban megváltoztató diagnózist kapott, miután egy orvos elbagatellizálta a kezdeti panaszait – ő azonban nem hagyta annyiban. A Mamamia magazinnak nyilatkozva az asszony – akit csak Jillian néven azonosítottak – elmondta: először egy elváltozást vett észre az orrán. Elfoglalt életet élt, családja és tanári munkája mellett sokáig nem foglalkozott vele.

Bőrrákban szenvedett a tanárnő – Fotó: Freepik

Egy napon azonban egy diákja megjegyezte neki:

„Furcsa piros vonalak vannak az orrán.”

Ezután Jillian időpontot kért a háziorvosához, aki továbbküldte egy szakorvoshoz. A szakorvos – Jillian elmondása szerint – azt tanácsolta neki, hagyja abba az orrspray használatát, majd mindössze kilenc perc után hazaküldte. Jillian bevallotta: általában nem helyezi előtérbe a saját egészségét.

Nem igazán szoktam hallgatni a testemre. Rengeteg mindent jelez, és nehéz eldönteni, mi számít igazán.

Ennek ellenére tovább figyelte az orrát. Idővel a piros vonalak élénkebbé váltak, majd egy csomó is megjelent. Végül felkeresett egy másik bőrgyógyászt. Ekkor biopsziát végeztek rajta, majd egy általános sebészhez irányították, aki azt mondta neki: az elváltozás „önálló képlet”, saját vérellátással. Jillian ezután több további biopszián is átesett, miközben az egyik orrlyukán már nem tudott levegőt venni – írja a PEOPLE.

Kívülről nem lehetett látni a csomót. De én éreztem, hogy változik. Olyan volt, mintha valami mászna a bőröm alatt

– mesélte.

A végső szövettani vizsgálat kimutatta: bőrrákja van. Azt is megállapították, hogy a daganat megkeményedett.

A sebészek nem tudták pontosan, hol vannak a daganat határai, és óvatosak akartak lenni, hogy ne távolítsanak el többet a szükségesnél

– magyarázta Jillian. Ezután azonban több újabb beavatkozásra volt szükség: „Amikor az első után azt mondták, hogy nem volt elég, és újra meg kell csinálni, az rendkívül megviselő volt. Amikor megláttam, hogy a nővér már a zsebkendősdobozt hozza, mielőtt az orvos belépett, tudtam, hogy rossz hírt kapok. Egy idő után teljesen eltompultam. Mindig csak azt hallottam: vissza kell mennünk, még többet kell eltávolítani.”