A rákos betegségben szenvedő nőnek évekkel ezelőtt mindössze néhány hónapot jósoltak, ennek ellenére továbbra is kitartóan küzd súlyos állapotával. A nehézségek ellenére a nő minden eltöltött napért hálás.

Egészséges étrenddel küzd a rák ellen a beteg nő Fotó: Képünk illusztráció: Shutterstock

Az orvosok szerint a rákos nőnek nem sok ideje maradt hátra

A 34 éves, Essexből származó Hope Pearce mindössze 23 éves volt, amikor először kezdett rosszul lenni, de eltartott egy ideig, mire rájött, hogy valóban rákos.

A fejfájásai 2014-ben kezdődtek, és körülbelül két-három hónapon át tartottak. Először az orvosok azt mondták neki, hogy valószínűleg migrénről van szó, de a nő kiállt amellett, hogy komoly probléma áll a háttérben. Végül MRI-vizsgálatra küldték, amely kimutatta, hogy egy daganat van a nyakában, a koponyája alján.

A szarkóma a test kötőszöveteiből (izmok, csontok, zsírszövet, erek, idegek, inak, porcok, ízületi hártya) kiinduló ritka daganat. Eleinte úgy tűnt, hogy a kezelés működik, később azonban jött a borzalmas hír, a rák átterjedt a tüdejére, és a negyedik stádiumban van.

Azt mondták, hogy 20 hónapom van hátra. Valamiért úgy éreztem, hogy lehet tenni valamit, ezért kipróbáltam valami mást. Átalakítottam az életmódomat. Három hónapig csináltam ezt, aztán visszamentem, és a daganat összezsugorodott.

Hope Aarra összpontosít, hogy olyan ételeket fogyasszon, amelyek erősítik az immunrendszerét, és gondoskodik a megfelelő hidratáltságról. Emellett aktív is, hogy csökkentse a stresszt és javítsa az erőnlétét.

Jelenleg két éve stabil az állapotom, mert vagy zsugorodik, vagy nem változik a daganat

Míg egyesek azt gondolják, hogy egyetlen diéta sem hosszabbíthatja meg valaki életét, vagy gyógyíthatja a rákot, Hope azt állítja, hogy az életmódja megváltoztatásával sikeresen küzd a betegsége ellen - írja a Mirror.