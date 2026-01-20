RETRO RÁDIÓ

Jól nézd meg az ujjaid, ha ezt látod a tüdőrák jele

Figyelmeztetnek az orvosok. A tüdőrák egyik tünete, amely az ujjakon jelenik meg.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.01.20. 15:00
ujj köhögés tünetek tüdőrák

A tüdőrák különösen veszélyes, mivel a tünetek gyakran csak akkor jelentkeznek, amikor a káros sejtek már szétterjedtek a szervezetben. Ugyanakkor van néhány korai jele a betegségnek, amiket akár te magadat is felismerhetsz.

tüdőrák jele az ujjakon
Nézd meg az ujjaidat, akár a tüdőrákot is előre jelezhetik / Fotó: Pexels

A gyakori tünetek közé tartozik a légszomj, a sípoló légzés és a tartós köhögés, ami véres vagy váladékos lehet. Bár a legtöbb tünet légzőszervi jellegű, van egy korai jelzője a tüdőráknak, amely az ujjbegyeken jelenik meg – íme ezt kellt tudnod!

Amikor összenyomod a körmeidet, látsz egy kis, gyémánt alakú fényrészt közöttük? Ha ez a rés nem látható, előfordulhat, hogy dobverőujjad van (ujjbegydobverő), ami azt jelenti, hogy az ujjak végei megduzzadnak – és ez tüdőrákra is utalhat.

Ez az állapot szakaszosan alakul ki: először a köröm töve megpuhul. Ezt követően a körömágy melletti bőr fényessé válik, majd a körmök oldalnézetből a szokásosnál jobban meghajlanak. Végül az ujjak végei megnagyobbodhatnak és megduzzadhatnak a lágyrészekben felgyülemlő folyadék miatt – írja a The Sun.

Bár a gyémánt alakú rés hiánya a körmök között nem feltétlenül jelenti azt, hogy tüdőrákod van, lehetséges tünet lehet. Ezért, ha ezt a jelet észleled, tanácsos felkeresni az orvosodat.

Melyek a tüdőrák figyelmeztető jelei?

A tüdőrák mindenkinél másképp jelentkezik. Egyes betegeknél több tünet is előfordul, míg másoknál egyáltalán nincs tünet.

A tüdőrák fontosabb tünetei, amelyekre érdemes figyelni:

  • Az arc vagy a nyak duzzanata
  • Olyan köhögés, amely megváltozik vagy rosszabbodik
  • Gyakori mellkasi fertőzések
  • Légszomj
  • Mellkasi és/vagy vállfájdalom
  • Sípoló légzés
  • Vér felköhögése vagy véres váladék
  • Rekedtség
  • Tartós köhögés, amely három hétig vagy tovább fennáll
  • Megmagyarázhatatlan fáradtság vagy energiahiány



 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu