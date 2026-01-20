Jól nézd meg az ujjaid, ha ezt látod a tüdőrák jele
Figyelmeztetnek az orvosok. A tüdőrák egyik tünete, amely az ujjakon jelenik meg.
A tüdőrák különösen veszélyes, mivel a tünetek gyakran csak akkor jelentkeznek, amikor a káros sejtek már szétterjedtek a szervezetben. Ugyanakkor van néhány korai jele a betegségnek, amiket akár te magadat is felismerhetsz.
A gyakori tünetek közé tartozik a légszomj, a sípoló légzés és a tartós köhögés, ami véres vagy váladékos lehet. Bár a legtöbb tünet légzőszervi jellegű, van egy korai jelzője a tüdőráknak, amely az ujjbegyeken jelenik meg – íme ezt kellt tudnod!
Amikor összenyomod a körmeidet, látsz egy kis, gyémánt alakú fényrészt közöttük? Ha ez a rés nem látható, előfordulhat, hogy dobverőujjad van (ujjbegydobverő), ami azt jelenti, hogy az ujjak végei megduzzadnak – és ez tüdőrákra is utalhat.
Ez az állapot szakaszosan alakul ki: először a köröm töve megpuhul. Ezt követően a körömágy melletti bőr fényessé válik, majd a körmök oldalnézetből a szokásosnál jobban meghajlanak. Végül az ujjak végei megnagyobbodhatnak és megduzzadhatnak a lágyrészekben felgyülemlő folyadék miatt – írja a The Sun.
Bár a gyémánt alakú rés hiánya a körmök között nem feltétlenül jelenti azt, hogy tüdőrákod van, lehetséges tünet lehet. Ezért, ha ezt a jelet észleled, tanácsos felkeresni az orvosodat.
Melyek a tüdőrák figyelmeztető jelei?
A tüdőrák mindenkinél másképp jelentkezik. Egyes betegeknél több tünet is előfordul, míg másoknál egyáltalán nincs tünet.
A tüdőrák fontosabb tünetei, amelyekre érdemes figyelni:
- Az arc vagy a nyak duzzanata
- Olyan köhögés, amely megváltozik vagy rosszabbodik
- Gyakori mellkasi fertőzések
- Légszomj
- Mellkasi és/vagy vállfájdalom
- Sípoló légzés
- Vér felköhögése vagy véres váladék
- Rekedtség
- Tartós köhögés, amely három hétig vagy tovább fennáll
- Megmagyarázhatatlan fáradtság vagy energiahiány
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre