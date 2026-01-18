Ha ezekkel küzdesz, akkor lehet hogy kialakulóban van a demencia

A demencia egy igen alattomos betegség, amely lassan teszi tönkre az ember memóriáját és gondolkozását. Vannak tünetek, amelyek már jóval a betegség megjelenése előtt jelzik, hogy valami nagyon nem stimmel.

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A demencia 5 tünete

Világszerte évente több mint 10 millió embert diagnosztizálnak demenciával, és a kutatások szerint a tünetek gyakran a diagnosztizáció előtt megjelennek. Az Alzheimer Társaság 2023-as felmérése szerint a tüneteket észlelők között minden harmadik személy legalább egy hónapig titkolja a tüneteket, és közel egynegyedük hat hónapig vagy annál is tovább vár, mielőtt orvoshoz fordulna. És nem a félelem tartja vissza őket. A legtöbb ember egyszerűen nem tudja, mi számít normális öregedésnek, és mi a demencia vészjelzése.

A szakértők szerint ez a késedelem értékes időt vehet el, amelyet a jövő tervezésére lehetne fordítani, vagy akár a betegség előrehaladásának lassítására is.

Soha nem hibás, ha orvosi tanácsot kér a problémájával kapcsolatban, ha valami megváltozott önben vagy egy szerettében

– mondta dr. Golnaz Yadollahikhales, a Cedars Sinai neurológusa.

De mi is az az 5 tünet, ami már jóval korában jelzi, ha baj van? Mutatjuk!

Rövid távú memóriazavar

Normális, ha néha feledékeny vagy, például összetéveszted a kulcsodat, vagy elfelejted egy tegnap látott film szereplőjének nevét. A demencia korai szakaszában lévő emberek gyakrabban felejtenek el dolgokat, nehezen idézik fel a nemrég tanult információkat, vagy gyakran ismételgetik magukat.

Dr. Gregory Day, viselkedésneurológus és demencia szakértő a HuffPostnak elmondta, hogy vannak olyan valós, gyakorlati problémák, amelyekre figyel, ugyanis potenciális memóriazavarok jeleinek tekintheti őket.

Olyan embereket keresek, akik hibáznak, például a gyógyszerekkel, amit korábban nem történt meg [például elfelejtették bevenni vagy dupla adagot vettek be], esetleg nehezen tartják nyomon a találkozókat és a napokat, és több emlékeztetőre van szükségük ehhez

– mondta. Ez a rövid távú memóriazavar úgy is megnyilvánulhat, hogy az illető elmulasztja a találkozókat, rossz napon jelenik meg, vagy nehezen találja meg az utat egy ismerős útvonalon – jegyezte meg Day.