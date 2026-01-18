Ha ezekkel küzdesz, akkor lehet hogy kialakulóban van a demencia
A memória vesztés az egyik legrosszabb dolog, ami az emberrel történhet. A demencia 5 korai tünete, amivel lelassíthatjuk a betegséget.
A demencia egy igen alattomos betegség, amely lassan teszi tönkre az ember memóriáját és gondolkozását. Vannak tünetek, amelyek már jóval a betegség megjelenése előtt jelzik, hogy valami nagyon nem stimmel.
A demencia 5 tünete
Világszerte évente több mint 10 millió embert diagnosztizálnak demenciával, és a kutatások szerint a tünetek gyakran a diagnosztizáció előtt megjelennek. Az Alzheimer Társaság 2023-as felmérése szerint a tüneteket észlelők között minden harmadik személy legalább egy hónapig titkolja a tüneteket, és közel egynegyedük hat hónapig vagy annál is tovább vár, mielőtt orvoshoz fordulna. És nem a félelem tartja vissza őket. A legtöbb ember egyszerűen nem tudja, mi számít normális öregedésnek, és mi a demencia vészjelzése.
A szakértők szerint ez a késedelem értékes időt vehet el, amelyet a jövő tervezésére lehetne fordítani, vagy akár a betegség előrehaladásának lassítására is.
Soha nem hibás, ha orvosi tanácsot kér a problémájával kapcsolatban, ha valami megváltozott önben vagy egy szerettében
– mondta dr. Golnaz Yadollahikhales, a Cedars Sinai neurológusa.
De mi is az az 5 tünet, ami már jóval korában jelzi, ha baj van? Mutatjuk!
Rövid távú memóriazavar
Normális, ha néha feledékeny vagy, például összetéveszted a kulcsodat, vagy elfelejted egy tegnap látott film szereplőjének nevét. A demencia korai szakaszában lévő emberek gyakrabban felejtenek el dolgokat, nehezen idézik fel a nemrég tanult információkat, vagy gyakran ismételgetik magukat.
Dr. Gregory Day, viselkedésneurológus és demencia szakértő a HuffPostnak elmondta, hogy vannak olyan valós, gyakorlati problémák, amelyekre figyel, ugyanis potenciális memóriazavarok jeleinek tekintheti őket.
Olyan embereket keresek, akik hibáznak, például a gyógyszerekkel, amit korábban nem történt meg [például elfelejtették bevenni vagy dupla adagot vettek be], esetleg nehezen tartják nyomon a találkozókat és a napokat, és több emlékeztetőre van szükségük ehhez
– mondta. Ez a rövid távú memóriazavar úgy is megnyilvánulhat, hogy az illető elmulasztja a találkozókat, rossz napon jelenik meg, vagy nehezen találja meg az utat egy ismerős útvonalon – jegyezte meg Day.
Problémás szavak
Bárkivel előfordulhat, hogy néha nehezen találja a megfelelő szót, vagy elfelejti, azonban vannak bizonyos beszédproblémák, amelyek a kognitív képességek korai hanyatlásának jele lehet. Az Alzheimer-szövetség szerint ezek közé tartozik, ha valaki gyakran megszakítja a beszélgetést, és nem tudja, hogyan folytassa, nehezen találja a megfelelő szavakat, nehezen nevezi meg az ismerős tárgyakat, vagy rossz nevet használ.
Problémák a tervezéssel és a többfeladatos munkavégzéssel
Ha valaki, aki korábban könnyedén végzett olyan feladatokat, mint egy vacsora megtervezése és lebonyolítása, majd hirtelen nehezen boldogul velük, az jele lehet annak, hogy valami nem stimmel.
Ha úgy tűnik, hogy a dolgok nem mennek jól, vagy sokkal több erőfeszítéssel járnak, az jele lehet annak, hogy a végrehajtó funkciókban vannak problémák
– mondta Dr. Heather Whitson, a Duke University School of Medicine orvostudományi professzora az AARP-nek.
Személyiségváltozások
Ha úgy érzed, hogy egy idős szeretted „már nem önmaga”, ne hagyd figyelmen kívül.
A 60-as években újonnan jelentkező szorongás, depresszió vagy ingerlékenység az Alzheimer-kór korai és gyakran figyelmen kívül hagyott jele lehet
- mondta Dr. Armen Moughamian, a Sutter California Pacific Medical Center Ray Dolby Brain Health Center orvosi igazgatója a Women’s Health magazinnak.
Más viselkedésbeli változások, például a család, a barátok, a munka és a társadalmi események iránti érdeklődés hirtelen elvesztése szintén vészjelzés lehet. Ugyanígy szokatlan szexuális viselkedés vagy az, ha az illető agresszívabb, impulzívabb, félénkebb vagy habozóbb lesz, mint korábban.
Pénzügyi problémák
Valami, amire nagyon-nagyon oda kell figyelnünk, és ami sajnos egyre gyakoribbá válik, az a pénzügyi csalások iránti fogékonyság
– mondta Dr. Jori Fleisher, a Rush University neurológiai tudományok docense a HuffPostnak.
Míg a csalások egyre kifinomultabbak és könnyebben bedőlhetünk nekik, ha egy szerettünk áldozatul esik egynek, érdemes lehet ellenőrizni a kognitív egészségét – mondta.
Más pénzügyi problémák is alapvető problémákra utalhatnak.
A szakértők azt javasolják, hogy figyeljünk az esedékességüket túllépő számlákra és a szabálytalan kiadásokra, amelyek mind gyakori jelei a memóriazavaroknak azoknál az embereknél, akik általában óvatosan bánnak a pénzükkel. A demencia miatt az emberek figyelmen kívül hagyhatják a ki nem fizetett számlákat, vagy olyan tárgyakat vásárolhatnak, amelyek már megvannak nekik, vagy amelyekre nincs szükségük.
A pénzügyi feladatok elvégzéséhez sok gondolkodás és memória szükséges, ezért [a pénzkezelési hibák] biztosan korai jelei lehetnek annak, hogy az emberek változásokat tapasztalnak
– mondta Judith Heidebrink, a Michigan Egyetem Egészségügyi Központjának neurológusa és klinikai professzora, melyről a New York Post is beszámolt.
