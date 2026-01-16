"A nagymamám mintha egy angyalt hallott volna": Hirtelen mindenre emlékezett a demenciás nő?

Ann Pendola demenciával küzdő nőnek minden kitisztult, amikor férje, Stephen Pendola énekelt neki egy esküvőn. A megható pillanatról Sarah Dennison, a pár unokája mesélt a PEOPLE-nak. A videó bebizonyítja, létezik örök szerelem - olyan, ami csodákra képes. A Szerelmünk lapjai c. sikerfilmhez hasonlítják a megható videót.

Valóságos Szerelmünk lapjai jelenetet okozott az idős táncoló pár

Forrás: unsplash.com (illusztráció!)

Életre kelt a Szerelmünk lapjai a való életben

Az idős férfinek rövid időre csodával határos módon sikerült felidézte felesége emlékeit, amikor elénekelte az egyik kedvenc dalát egy esküvőn.

Ann Pendolánál 2019-ben diagnosztizáltak frontotemporális demenciát , amely személyiségét, viselkedését és nyelvi képességét is súlyosan érintette.

2019-ben diagnosztizáltak , amely személyiségét, viselkedését és nyelvi képességét is súlyosan érintette. Tünetei gyorsan súlyosbodtak, a mindennapi élete kihívások elé állította és küzdelemmé vált az öltözködés és a beszéd is.

Május 16-án a 78 éves nő egy rokon esküvőjén vett részt New Yorkban , amikor férje, Stephen elkezdte elénekelni neki a "My way" c. dalt.

, amikor férje, Unokája, a 37 éves Sarah Dennison elmondta, hogy a nagymamája felragyogott a zenétől, mivel mindig is szeretett táncolni.

Mindannyian elolvadtunk minden egyes alkalommal, amikor elénekelte. De az az este más volt, minden idők legjobbja

– mesélte Sarah.

Amikor Stephen elkezdett énekelni, a demenciával küzdő Ann kilépett családtagok közül a sorból és férjéhez indult.

A dal közepén, teljesen váratlanul! Olyan volt, mintha mágnes lett volna kettejük között

– emlékszik vissza meghatódva az unoka.

Odament hozzá, mozdulni kezdett a zenére és nem tudta levenni róla a szemét

Majd elmondta, hogy valódi csoda volt, amit érzékeltek az egész teremben. Egy pillanatra olyan volt, mintha nagymamája visszatért volna és mindenre emlékezne.

Csoda volt. Mindannyian azt mondtuk, hogy mintha egy pillanatra visszatért volna

Egy rövid időre Ann úgy tűnt, felismeri Stephent, aki átölelte őt, majd megfogta a kezét, miközben énekelt neki. Ann egy pillanatra sem szakította meg a szemkontaktust, miközben a pár érzelmekkel teli újraegyesülést élt át.

A 82 éves Stephen egyáltalán nem számított a felesége reakciójára, de ezt az emléket mélyen a szívében őrzi.

A megható pillanatra visszaemlékezve mesélte unokájának:

Megfordultam, és láttam, hogy jön felém, egyedül sétálva. A szívem majd’ megszakadt, és csak még hangosabban énekeltem, hogy tovább jöjjön felém. Őszintén szólva ez volt az utolsó igazán jó pillanat, amire emlékszem. Csoda volt – bármilyen angyalok is voltak odafent, akik elérték, hogy felém induljon. Csak annyit tudok mondani: csoda volt. Minden alkalommal elsírom magam, amikor erre a pillanatra gondolok

Hat hónappal később, 2021-ben Ann meghalt – mindössze három hónappal azelőtt, hogy Stephennel a 59. házassági évfordulójukat ünnepelték volna. A pár óvodás korukban ismerte meg egymást, együtt nőttek fel és 1963-ban házasodtak össze. Házasságuk során öt közös gyermekük született.