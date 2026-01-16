RETRO RÁDIÓ

"A nagymamám mintha egy angyalt hallott volna": Hirtelen mindenre emlékezett a demenciás nő?

Valóságos csoda történt, amikor az esküvőn az idős férj elkezdte énekelni a "My way" c. dalt. A demenciával küzdő feleség, mintha egy pillanatra mindenre emlékezett volna. Valóságos Szerelmünk lapjai pillanatot hoztak létre.

Szerző: Bander Anita Csilla
Létrehozva: 2026.01.16. 12:00
demencia megható igaz történetek

Ann Pendola demenciával küzdő nőnek minden kitisztult, amikor férje, Stephen Pendola énekelt neki egy esküvőn. A megható pillanatról Sarah Dennison, a pár unokája mesélt a PEOPLE-nak. A videó bebizonyítja, létezik örök szerelem - olyan, ami csodákra képes. A Szerelmünk lapjai c. sikerfilmhez hasonlítják a megható videót.

Valóságos Szerelmünk lapjai jelenetet okozott az idős táncoló pár
Forrás: unsplash.com (illusztráció!)

Életre kelt a Szerelmünk lapjai a való életben

Az idős férfinek rövid időre csodával határos módon sikerült felidézte felesége emlékeit, amikor elénekelte az egyik kedvenc dalát egy esküvőn.

  • Ann Pendolánál 2019-ben diagnosztizáltak frontotemporális demenciát, amely személyiségét, viselkedését és nyelvi képességét is súlyosan érintette.
  • Tünetei gyorsan súlyosbodtak, a mindennapi élete kihívások elé állította és küzdelemmé vált az öltözködés és a beszéd is.
  • Május 16-án a 78 éves nő egy rokon esküvőjén vett részt New Yorkban, amikor férje, Stephen elkezdte elénekelni neki a "My way" c. dalt.
  • Unokája, a 37 éves Sarah Dennison elmondta, hogy a nagymamája felragyogott a zenétől, mivel mindig is szeretett táncolni.

Mindannyian elolvadtunk minden egyes alkalommal, amikor elénekelte. De az az este más volt, minden idők legjobbja

– mesélte Sarah.

Amikor Stephen elkezdett énekelni, a demenciával küzdő Ann kilépett családtagok közül a sorból és férjéhez indult.

A dal közepén, teljesen váratlanul! Olyan volt, mintha mágnes lett volna kettejük között

– emlékszik vissza meghatódva az unoka.

Odament hozzá, mozdulni kezdett a zenére és nem tudta levenni róla a szemét

Majd elmondta, hogy valódi csoda volt, amit érzékeltek az egész teremben. Egy pillanatra olyan volt, mintha nagymamája visszatért volna és mindenre emlékezne.

Csoda volt. Mindannyian azt mondtuk, hogy mintha egy pillanatra visszatért volna

Egy rövid időre Ann úgy tűnt, felismeri Stephent, aki átölelte őt, majd megfogta a kezét, miközben énekelt neki. Ann egy pillanatra sem szakította meg a szemkontaktust, miközben a pár érzelmekkel teli újraegyesülést élt át.

A 82 éves Stephen egyáltalán nem számított a felesége reakciójára, de ezt az emléket mélyen a szívében őrzi.

A megható pillanatra visszaemlékezve mesélte unokájának:

Megfordultam, és láttam, hogy jön felém, egyedül sétálva. A szívem majd’ megszakadt, és csak még hangosabban énekeltem, hogy tovább jöjjön felém. Őszintén szólva ez volt az utolsó igazán jó pillanat, amire emlékszem. Csoda volt – bármilyen angyalok is voltak odafent, akik elérték, hogy felém induljon. Csak annyit tudok mondani: csoda volt. Minden alkalommal elsírom magam, amikor erre a pillanatra gondolok

Hat hónappal később, 2021-ben Ann meghalt – mindössze három hónappal azelőtt, hogy Stephennel a 59. házassági évfordulójukat ünnepelték volna. A pár óvodás korukban ismerte meg egymást, együtt nőttek fel és 1963-ban házasodtak össze. Házasságuk során öt közös gyermekük született.

Mindig együtt maradtak, és mindig kiálltak egymás mellett

@fluidheart_recovery She hasn’t been on this planet for four years and this is the last awesome memory our family has, as she declined very rapidly after this. Music was medicine to my grandma as it is me. #dementia #grandma #franksinatra #myway ♬ original sound - fluidheart_Recovery

Sarah azzal kezdte az újévet, hogy megosztotta a megható videót nagyszüleiről tisztelgésképpen és azért, hogy mindenki lássa: létezik ilyen szerelem. A TikTok-poszthoz ezt írta:

Az a pillanat, amikor a nagypapám elénekelte a ‘My Way’-t az unokatestvérem esküvőjén és a nagymamám mintha egy angyalt hallott volna, egy pillanatra kilépett a demenciájából

 

A videó január 1-jei közzététele óta 11,5 millió megtekintést és közel 3 millió kedvelést gyűjtött.

A hozzászólások ellepték a videó alatti kommentszekciót.

Követte a hangot, hogy hazataláljon

– írta egy hozzászóló.

 

