Szívszorító: egy apró tünet után gyermekkori demenciát állapítottak meg a két angyali tündérnél

A 37 éves Megan Kempf elmondta, hogy a kegyetlen betegség miatt, valószínűleg gyermekei nem élik meg a 18. születésnapjukat. Az édesanya most megosztja a gyermekkori demenciával folytatott küzdelmüket.

Egy édesanya megosztja küzdelmüket a gyermekkori demenciával Fotó: Forrás/Pixabay

Mindkét gyermekét gyermekkori demenciával diagnosztizálták

Miután Megan észrevette, hogy kislánya kezdi elveszíteni a rajzolási készségét, úgy döntött, hogy elviszik Poppyt egy genetikushoz. A vizsgálat kiderítette, hogy a nyolcéves kislány súlyos állapotát a Sanfilippo-szindróma B típusa okozza, amely egy ritka genetikai, neurodegeneratív lizoszómás raktározási rendellenesség.

Megan és férje, Kyle, úgy döntött, hogy kisebbik gyermeküket, a kétéves Olivert is megvizsgálják, és nála is ugyanazt a diagnózist állapították meg az orvosok.

Tragikus módon Poppy és Oliver esetében nincs elérhető terápiás kezelés, ezért Megan más családokkal együttműködve 5,5 millió dollárt (körülbelül 2,5-2,6 milliárd forint) próbál összegyűjteni az enzimpótló terápia fejlesztésére, amely jelenleg az FDA (Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság) jóváhagyására vár.

Észrevettük, hogy a rajzolási képességei visszaestek; korábban képes volt emberi alakokat rajzolni, majd visszaesett oda, hogy csak köröket tudott rajzolni. Miután Poppyt és Olivert diagnosztizálták, azt mondták, hogy az orvosok nem tudnak semmit tenni. (...) Mi nem tudtunk ezzel belenyugodni. Semmi sem lassítja a betegség előrehaladását. Azt mondták, nincs kezelés vagy gyógymód, ezért azonnal alternatív lehetőségek után néztünk

– nyilatkozta a megtört édesanya.

A diagnózis megkönnyebbülést hozott a szülők számára, azonban arra nem számítottak, hogy gyermekeik várható élettartamáról is hallani fognak.

Azt mondták, hogy a Sanfilippo-szindróma B típusú gyermekek többsége nem éli meg a 18. születésnapját, és Poppy most kilenc, tehát félúton van

– mondta Megan.

Azonban a család nem adja fel a reményt, és az FDA jóváhagyására várnak egy enzimpótló terápiára, amely a hiányzó enzimeket laboratóriumban előállított alternatívákkal helyettesítik. Megan és a többi Sanfilippo-szindrómában szenvedő gyermek sikeresen összegyűjtötte az 5,5 millió dollárt, és reménykednek, hogy a gyógyszer jóváhagyást kap, így a betegségben szenvedők 2027-re hozzá juthatnak – számolt be róla a Daily Star.