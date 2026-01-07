Egy 24 éves testben egy 70 éves agy - ritka demenciában szenvedett egy fiatal férfi

2022-ben Andre Yarham elkezdett feledékeny lenni, és amikor beszéltek hozzá, néha üres tekintettel hallgatott. Máskor teljesen figyelmen kívül hagyta a beszélgetőt, mintha nem is hallotta volna. A családja azt is észrevette, hogy a fiatal férfi lassabban mozgott és beszélt a szokásosnál. 2023-ban a norfolki férfit frontotemporális demenciával diagnosztizálták, amelyet egy fehérjemutáció okozott. Demencia volt a baja.

Korai kezdetű demencia miatt vesztette életét egy fiatal / Fotó: Freepik - illusztráció

Demencia egy ritka formája követelte a fiatal férfi életét

Az orvos tájékoztatta a családot, hogy Andre agya egy 70 éves ember agyának felel meg. A diagnózis után Andre-nak anyjára kellett támaszkodnia, aki elkészítette neki az ételt, kiválasztotta a ruháit és segített neki a fürdésben.

Andre hivatalos diagnózisát közvetlenül 23. születésnapja előtt kapta meg. Ekkor a beszéde teljesen megszűnt. Csak hangokat adott ki. Az utolsó hat hónapban nagyon gyors hanyatlást tapasztaltunk. Egyre kevesebbet mozgott, nehezen tudott étkezni, poharat emelni, nagyon bizonytalanná vált. Nehéz döntést kellett hoznunk, és szeptember elején áthelyeztük egy gondozóotthonba. Belépett a szobájába, amelyet mindannyian feldíszítettünk neki. Egy hónap alatt már tolószékbe került, és emelni kellett

- emlékezett vissza Andre édesanyja, Sam.

Andre-t azonban a múlt hónapban fertőzéssel kellett kórházba szállítani, és az édesanyja szerint ez egy nagyon gyors hanyatlás kezdete volt:

Egyre kevésbé volt tudatában annak, hogy ott vagyunk.

A fiatal férfi tavaly év végén, december 27-én hunyt el, Hospice ellátásban. Sam elmondta, hogy Andre agyát a tudomány számára adományozzák, hogy a kutatók tovább fejleszthessék a demenciával kapcsolatos tanulmányaikat - számolt be róla a Ladbible.