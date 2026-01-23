„Az influenza hónapokra kómába taszított – ébren voltam, de nem tudtam mozdulni”

Egy 14 éves lányt láz miatt küldtek haza az iskolából, ám állapota rövid időn belül drámaian megromlott. Négy hónappal később egy kórházi ágyon tért magához, az influenza következtében kómába esett, és a felépülés során újra meg kellett tanulnia járni, beszélni és önállóan lélegezni.

Influenza okozta a fiatal lány súlyos egészségügyi problémáit Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Influenza miatt esett kómába a diáklány

Trinity Shores influenzás volt, és annyira beteg lett, hogy kómába kellett helyezni. A most 22 éves Trinity elmondta, hogy túl gyenge volt ahhoz, hogy megálljon a lábán, ezért hazaküldték az iskolából. Az utolsó dolog, amire ebből az időszakból emlékszik, az volt, hogy az édesapja a kórházba sietett vele. Olyan gyorsan hajtottak, hogy a rendőrök is megállították őket.

Elkaptam az influenzát, aztán a tüdőgyulladást, aztán a vérmérgezést, és végül az MRSA-t. Mindez a tüdőmben volt. Majdnem belehaltam

Az orvosok látták, hogy a tüdeje annyira tele volt folyadékkal, hogy az agya oxigénhiányban szenvedett. A lányt egy speciális kórházba szállították, miután szüleinek azt mondták, hívják fel a családot és készüljenek fel a legrosszabbra.

Hogy életben tartsák, a sebészek életmentő gépet kötöttek a lányra, csöveket helyeztek a nyakába, amelyek kivették a vérét, kívülről oxigénnel látták el, majd visszapumpálták, mivel a tüdeje leállt.

Trinity elmondta, hogy a kóma nagy részében éber volt, de csapdába esett a testében és nem tudott megmozdulni. A lány hallotta, hogy beszélnek hozzá az orvosok, máskor azonban tévhitek gyötörték.

A lánynak összesen három nyitott szívműtéten kellett átesnie, az utolsó beavatkozást pedig altatás nélkül, kizárólag fájdalomcsillapítással végezték el. A felépülés lassú és megterhelő volt, hetekbe telt, mire újra lábra tudott állni, hónapokba, mire megszólalt, és közel egy évre volt szüksége ahhoz, hogy annyi izomzatot visszanyerjen, hogy önállóan járhasson

Bár túlélte, a tüdeje maradandó károsodást szenvedett. Az orvosok szerint soha nem fogja visszanyerni teljes tüdőfunkcióját de a fiatal nem adja fel a harcot az egészségéért írja a Mirror.