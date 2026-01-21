Legyőzte a rákot: hazaköltözött meghalni, de túlélte az orvosait, akik csak egy évet jósoltak neki

Elképesztő történet látott napvilágot az Amerikában tüdőrákkal diagnosztizált, görög származású férfiról, Stamatis Moraitisról, aki a rácáfolt az orvosaira. Nem kicsit, Nagyon. A dokik szerint alig hat hónapja maradt csak, ezért Moraitos úgy döntött, élete végső időszakát szülőhelyén, a görögországi Ikaría szigetén tölti. Ez így is lett, ám az utolsó időszak végül nem hetekben és hónapokban, hanem évtizedekben volt mérhető! Stamatis rácáfolt az orvosokra: négy évtizedet húzott rá a prognózisra. Mi több: legyőzte a rákot!

Hat hónapok helyett még negyven évig élt: legyőzte a rákot, így tette. Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A szigeten Stamatis fokozatosan újra képessé vált fizikai munkát végezni. Zöldségeket termesztett, szőlőt gondozott, és nap mint nap a barátaival töltötte az időt, akik gyakran összegyűltek nála, és hajnalig kortyolgatták a házi bort. Évekkel később visszautazott Amerikába, hogy magyarázatot kapjon orvosaitól a csodával határos gyógyulásáról. Kiderült, hogy egykori kezelőorvosai közül már egy sem él. Stamatis úgy véli, egészségi állapotában azért következett be rendkívül kedvező változás, mert átvette a sziget nyugodt életstílusát: természetes ritmusban kelt, mindennapossá vált a délutáni szundítása, és sok időt töltött baráti beszélgetésekkel.

Az idős, második világháborús veterán, még az 1940-es években költözött Amerikába, ahol kemény fizikai munkákat vállalt, családot alapított és látott el, miközben látszólag átlagos életet élt. Dan Buettner, a National Geographic hosszú életet kutató munkatársa szintén úgy véli, a nyugodtabb életmód mentette meg Stamatist.

Visszaköltözött Ikaríára meghalni. Ehelyett kezelés nélkül felépült, pusztán azzal, hogy megváltoztatta a környezetét. Egy olyan kultúrában élünk, amely megszállottan hajszolja a kényelmet. A könnyebbség összefügg a betegségekkel. Ikaríán a nehézségek, a mozgás és a társas kapcsolatok a mindennapi élet részei

– közölte Dan Buettner, hangsúlyozva, hogy Stamatis gyógyulása nem valamiféle csodaszernek köszönhető, hanem annak, ahogy élni kezdett. Épp ezért Stamatis története Ikaría életfilozófiájának jelképévé vált – írja a DailyStar.