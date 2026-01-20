RETRO RÁDIÓ

Muszáj megkóstolnod! Ez Lionel Messi kedvenc itala!

Az argentin labdarúgó egy különleges itallal szokta kiengedni a gőzt. Nem találod ki, mi Lionel Messi kedvenc itala.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.01.20. 14:00
lionel messi kedvenc ital miami

Lionel Messi mindenkit meglepet, hogy elárulta van egy titkos összetevője annak a nagyon furcsa alkoholos italnak, ami a kedvence. Az argentin sztár egyébként most a jól megérdemelt pihenését tölti, miután győzelemre vezette az Inter Miamit az MLS-kupában. 

lionel messi Argentina v Venezuela - FIFA World Cup 2026 Qualifier
Lionel Messi / Fotó: German Adrasti

Lionel Messi elárulta a kedvenc kevert italát

Vitathatatlanul ő minden idők egyik legnagyobb labdarúgója, egy támadó, aki – szó szerint – mindent megnyert. Lionel Messi most azt is elárulta, hogyan lazít! Nos, az immár 38 éves argentin zseni bepillantást engedett rajongóinak a reflektorfényen kívüli életébe.

Messi a Luzu TV-nek nyilatkozva ezt mondta: „Szeretem a bort, de ha nem, akkor a szokásos jön: bor Sprite-tal. Így gyorsabban üt, haha!”

A szupersztár elmagyarázta, hogy ez a keverék különösen ideális a számára, főleg Miami perzselő napsütésében, mert segít neki ellazulni.

Messi hozzátette, hogy az egyedüllét kulcsfontosságú része a napi rutinjának, miközben igyekszik egyensúlyt teremteni a reflektorfényben zajló élet és az otthoni mindennapok között feleségével, a 37 éves Antonellával, valamint három gyermekükkel: a 13 éves Thiagóval, a 10 éves Mateóval és a nyolcéves Ciróval.

„Furább vagyok, mint a sz**r” – viccelődött.

„Nagyon szeretek egyedül lenni. Az otthoni káosz, amikor a három gyerek mindenfelé rohangál, végül teljesen telít, és ilyenkor jól esik egy kis magány. Nagyon strukturált vagyok: ha a napomat egy bizonyos módon szervezem meg, és közben történik valami váratlan, az mindent felborít számomra. Antonella sokkal több dolgot el tudna mondani rólam, mint én magam – sok minden a hangulatomtól függ, apró, buta dolgoktól is.”

Messi a nyári világbajnokságra készül, amely minden bizonnyal a hatodik – és nagy valószínűséggel az utolsó – lesz számára az argentin válogatottal. A tornát az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezik meg - írja a Daily Mail. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu