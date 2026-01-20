Muszáj megkóstolnod! Ez Lionel Messi kedvenc itala!
Az argentin labdarúgó egy különleges itallal szokta kiengedni a gőzt. Nem találod ki, mi Lionel Messi kedvenc itala.
Lionel Messi mindenkit meglepet, hogy elárulta van egy titkos összetevője annak a nagyon furcsa alkoholos italnak, ami a kedvence. Az argentin sztár egyébként most a jól megérdemelt pihenését tölti, miután győzelemre vezette az Inter Miamit az MLS-kupában.
Lionel Messi elárulta a kedvenc kevert italát
Vitathatatlanul ő minden idők egyik legnagyobb labdarúgója, egy támadó, aki – szó szerint – mindent megnyert. Lionel Messi most azt is elárulta, hogyan lazít! Nos, az immár 38 éves argentin zseni bepillantást engedett rajongóinak a reflektorfényen kívüli életébe.
Messi a Luzu TV-nek nyilatkozva ezt mondta: „Szeretem a bort, de ha nem, akkor a szokásos jön: bor Sprite-tal. Így gyorsabban üt, haha!”
A szupersztár elmagyarázta, hogy ez a keverék különösen ideális a számára, főleg Miami perzselő napsütésében, mert segít neki ellazulni.
Messi hozzátette, hogy az egyedüllét kulcsfontosságú része a napi rutinjának, miközben igyekszik egyensúlyt teremteni a reflektorfényben zajló élet és az otthoni mindennapok között feleségével, a 37 éves Antonellával, valamint három gyermekükkel: a 13 éves Thiagóval, a 10 éves Mateóval és a nyolcéves Ciróval.
„Furább vagyok, mint a sz**r” – viccelődött.
„Nagyon szeretek egyedül lenni. Az otthoni káosz, amikor a három gyerek mindenfelé rohangál, végül teljesen telít, és ilyenkor jól esik egy kis magány. Nagyon strukturált vagyok: ha a napomat egy bizonyos módon szervezem meg, és közben történik valami váratlan, az mindent felborít számomra. Antonella sokkal több dolgot el tudna mondani rólam, mint én magam – sok minden a hangulatomtól függ, apró, buta dolgoktól is.”
Messi a nyári világbajnokságra készül, amely minden bizonnyal a hatodik – és nagy valószínűséggel az utolsó – lesz számára az argentin válogatottal. A tornát az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezik meg - írja a Daily Mail.
