Muszáj megkóstolnod! Ez Lionel Messi kedvenc itala!

Lionel Messi mindenkit meglepet, hogy elárulta van egy titkos összetevője annak a nagyon furcsa alkoholos italnak, ami a kedvence. Az argentin sztár egyébként most a jól megérdemelt pihenését tölti, miután győzelemre vezette az Inter Miamit az MLS-kupában.

Lionel Messi / Fotó: German Adrasti

Lionel Messi elárulta a kedvenc kevert italát

Vitathatatlanul ő minden idők egyik legnagyobb labdarúgója, egy támadó, aki – szó szerint – mindent megnyert. Lionel Messi most azt is elárulta, hogyan lazít! Nos, az immár 38 éves argentin zseni bepillantást engedett rajongóinak a reflektorfényen kívüli életébe.

Messi a Luzu TV-nek nyilatkozva ezt mondta: „Szeretem a bort, de ha nem, akkor a szokásos jön: bor Sprite-tal. Így gyorsabban üt, haha!”

A szupersztár elmagyarázta, hogy ez a keverék különösen ideális a számára, főleg Miami perzselő napsütésében, mert segít neki ellazulni.

Messi hozzátette, hogy az egyedüllét kulcsfontosságú része a napi rutinjának, miközben igyekszik egyensúlyt teremteni a reflektorfényben zajló élet és az otthoni mindennapok között feleségével, a 37 éves Antonellával, valamint három gyermekükkel: a 13 éves Thiagóval, a 10 éves Mateóval és a nyolcéves Ciróval.

„Furább vagyok, mint a sz**r” – viccelődött.

„Nagyon szeretek egyedül lenni. Az otthoni káosz, amikor a három gyerek mindenfelé rohangál, végül teljesen telít, és ilyenkor jól esik egy kis magány. Nagyon strukturált vagyok: ha a napomat egy bizonyos módon szervezem meg, és közben történik valami váratlan, az mindent felborít számomra. Antonella sokkal több dolgot el tudna mondani rólam, mint én magam – sok minden a hangulatomtól függ, apró, buta dolgoktól is.”

Messi a nyári világbajnokságra készül, amely minden bizonnyal a hatodik – és nagy valószínűséggel az utolsó – lesz számára az argentin válogatottal. A tornát az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezik meg - írja a Daily Mail.