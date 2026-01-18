RETRO RÁDIÓ

Nincs nála szebb: ez a nő Lionel Messi felesége – Fotó

Antonela Roccuzzo újra aktív a közösségi médiában. Ez a gyönyörű nő Lionel Messi felesége.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.01.18. 14:30
messi felesége antonela roccuzzo modell lionel messi

Lionel Messi felesége, Antonela Roccuzzo a világ egyik legszebb nője. A labdarúgó és szerelme már gyermekkoruk óta ismerik egymást. A pár már hosszú ideje boldog kapcsolatban él, és gyönyörű családot alapítottak. Antonela mindig lenyűgözően néz ki. A híres focista igazán szerencsés, hogy őt tudhatja a feleségének. 

Lionel Messi felesége
Lionel Messi felesége gyönyörű nő Fotó: German Adrasti

Antonela Roccuzzo új fotókkal jelentkezett az Instagramon. A hatás elképesztő: Lionel Messi feleségének a bejegyzését szombat estig 3,7 millióan lájkolták, és 42 ezren szóltak hozzá.

Lionel Messi felesége, Roccuzzo elképesztően népszerű modell és influenszer 

Roccuzzo az elmúlt években rég túllépett azon, hogy kizárólag Messi párjaként emlegessék. Háromgyermekes édesanyaként él Miamiban, közben modellként és influenszerként dolgozik, divat- és szépségipari kampányok rendszeres arca, és tudatosan építi a saját márkáját is.

(VIA)
 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu