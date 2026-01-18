Nincs nála szebb: ez a nő Lionel Messi felesége – Fotó

Lionel Messi felesége, Antonela Roccuzzo a világ egyik legszebb nője. A labdarúgó és szerelme már gyermekkoruk óta ismerik egymást. A pár már hosszú ideje boldog kapcsolatban él, és gyönyörű családot alapítottak. Antonela mindig lenyűgözően néz ki. A híres focista igazán szerencsés, hogy őt tudhatja a feleségének.

Lionel Messi felesége gyönyörű nő Fotó: German Adrasti

Antonela Roccuzzo új fotókkal jelentkezett az Instagramon. A hatás elképesztő: Lionel Messi feleségének a bejegyzését szombat estig 3,7 millióan lájkolták, és 42 ezren szóltak hozzá.

Lionel Messi felesége, Roccuzzo elképesztően népszerű modell és influenszer

Roccuzzo az elmúlt években rég túllépett azon, hogy kizárólag Messi párjaként emlegessék. Háromgyermekes édesanyaként él Miamiban, közben modellként és influenszerként dolgozik, divat- és szépségipari kampányok rendszeres arca, és tudatosan építi a saját márkáját is.

(VIA)

