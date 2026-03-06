Hazatért a magyar úszóválogatott a háború sújtotta övezetből

Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke vasárnap arról beszélt, hogy a magyar úszóválogatott egy része nem tud hazatérni Ománból, mivel a háborús helyzet miatt a repülőtéren rekedtek. Egy hete szombaton indultak volna haza, Dubaj felé volt érvényes repülőjegyük, de a teljes légtérzár miatt nem indulhattak el. Azóta rendeződött a helyzet: három hetet töltött el 16 magyar úszó a Közel-Keleten, s bár a küldöttség hazautazását az iráni-izraeli háború befolyásolta, végül szerencsésen hazaértek.

Wladár Sándor és az úszóválogatott szerencsésen hazatért Fotó: Czinege Melinda

Egészségesek az úszóválogatott tagjai

Magyarország ománi rendkívüli és meghatalmazott magyar nagykövete, továbbá a Magyar Úszó Szövetség összehangolt munkájának eredménye az, hogy az úszók csütörtökön egy charter-járattal utazhattak Isztambulig. A küldöttség tagjai ott aludtak, majd pénteken kora délután Budapestre érkeztek. Az úszók tökéletes edzésmunkát végeztek, és szerencsére Maszkatot, a szultanátus fővárosát nem érte rakéta- vagy dróntámadás.