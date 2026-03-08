Gyászol az Újpest, tragikus hirtelenséggel elhunyt a 20 éves sztárja
A fiatal jégkorongozó 20 éves volt. Tragikus hirtelenséggel elhunyt az Újpesti Jégkorong Akadémia U21-es csapatának játékosa, Borsos Barna.
Szombaton este tett közzé gyászhírét az Újpest Jégkorong Akadémia. Borsos Barna az U21-es játékos tragikus hirtelenséggel elhunyt. A tragédiát a 20 éves jégkorongozó csapata a hivatalos Facebook-oldalán jelentette be.
Fiatal játékosát gyászolja az Újpest
„Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Akadémiánk U21-es csapatának játékosa, Borsos Barna tragikus hirtelenséggel elhunyt. Tiszteletére 2026. március 9-én hétfőn 19 órától gyertyagyújtást szervezünk a Szilágyi utcai Jégcsarnoknál” – olvasható az Újpesti Jégkorong Akadémia bejelentésében.
Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának és szeretteinek. Fájdalmukban az egész UTE közössége osztozik.
