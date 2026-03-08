Megható dolgot kért az Exatlon Hungary előtt Palik László szerelme

Hatalmas várakozás övezi a TV2 legendás sportrealityjének új évadát, amely négy év kihagyás után tér vissza a televízió képernyőjére. Az Exatlon Hungary rajongóinak már nem kell sokat várni, hiszen március 23-án elindul a Bajnokok és Kihívók harca. Palik László öt év után tér vissza a Dominikai Köztársaságba, saját bevallása szerint legalább olyan izgatott, mint a versenyzők.

Exatlon Hungary 2026 szereplői bármilyen kérdéssel fordulhatnak Palik László felé

Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Palik László: „Az Exatlonban semmi sem kiszámítható!”

A TV2 sikerműsorának küzdelmei ezúttal is a Dominikai Köztársaságban zajlanak, vadonatúj pályákon, minden eddiginél nagyobb kihívást jelentve a versenyzőknek. A sportreality műsorvezető párosa ezúttal is Palik László és Gelencsér Tímea lesz.

„Ha az ember beköltözik az Exatlon világába, azt tudnia kell, hogy ez hónapokon át tartó aggódást jelent, ez most sem lesz másképp” – mondta a Borsnak Palik László, aki hozzátette: „A Bajnokok és Kihívók kitűnő emberek és remek hírhordozói az egészséges életmódnak és a sportnak. Hatalmas küzdők, mindegyiket nagyon bírom, külön-külön és együtt is. A versenyzők nekem kicsit mindig a gyerekeim is, féltem őket, aggódom értük, hozzám bármilyen gonddal fordulhatnak. Azt tanácsoltam nekik, hogy érezzék jól magukat, szeressék az Exatlont és legyen bennük szenvedély, mert a szenvedély mindenen keresztül viszi őket.”

A Bors kíváncsi volt arra, a műsorvezető szerint miben lesz más ez a 2026-os évad, mint amit utoljára vezetett.