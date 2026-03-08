Megható dolgot kért az Exatlon Hungary előtt Palik László szerelme
Március 23-án visszatér a TV2 népszerű sportrealityje, az Exatlon Hungary. Palik László elárulta, milyen tanácsot adott az Exatlon Hungary Bajnokainak és a Kihívóknak.
Hatalmas várakozás övezi a TV2 legendás sportrealityjének új évadát, amely négy év kihagyás után tér vissza a televízió képernyőjére. Az Exatlon Hungary rajongóinak már nem kell sokat várni, hiszen március 23-án elindul a Bajnokok és Kihívók harca. Palik László öt év után tér vissza a Dominikai Köztársaságba, saját bevallása szerint legalább olyan izgatott, mint a versenyzők.
Palik László: „Az Exatlonban semmi sem kiszámítható!”
A TV2 sikerműsorának küzdelmei ezúttal is a Dominikai Köztársaságban zajlanak, vadonatúj pályákon, minden eddiginél nagyobb kihívást jelentve a versenyzőknek. A sportreality műsorvezető párosa ezúttal is Palik László és Gelencsér Tímea lesz.
„Ha az ember beköltözik az Exatlon világába, azt tudnia kell, hogy ez hónapokon át tartó aggódást jelent, ez most sem lesz másképp” – mondta a Borsnak Palik László, aki hozzátette: „A Bajnokok és Kihívók kitűnő emberek és remek hírhordozói az egészséges életmódnak és a sportnak. Hatalmas küzdők, mindegyiket nagyon bírom, külön-külön és együtt is. A versenyzők nekem kicsit mindig a gyerekeim is, féltem őket, aggódom értük, hozzám bármilyen gonddal fordulhatnak. Azt tanácsoltam nekik, hogy érezzék jól magukat, szeressék az Exatlont és legyen bennük szenvedély, mert a szenvedély mindenen keresztül viszi őket.”
A Bors kíváncsi volt arra, a műsorvezető szerint miben lesz más ez a 2026-os évad, mint amit utoljára vezetett.
Szerintem az egyik leglényegesebb, legfontosabb pontja az Exatlonnak, hogy semmi nem kiszámítható! Ezért is szoktam mondani, hogy ez a műsor pont olyan, mint az élet. Mert az életben is mindent eltervezünk, aztán valami közbejön, és akkor az új helyzetet kell megoldani. Ez az Exatlon szépsége, ettől olyan elképesztően izgalmas! Az első három évad alatt nagyságrendileg másfél évet ott éltem Dominikán, a gyerekeim részben ott nőttek fel, ennek köszönhetően beszélnek olyan jól spanyolul, mert kint spanyol iskolába jártak. Öt év után biztosan szürreális élmény lesz visszatérni, bevallom, erre már nem számítottam. Öt éve lezártam az életemnek ezt a gyönyörű fejezetét. Eszembe nem jutott, hogy visszamegyek, ehhez képest mindjárt indulunk Dominikára!
Ígéretet tett párjának
Mint ismert, Palik László elvált Marsi Anikótól még 2021-ben. Az Exatlon műsorvezetőjére azóta újra rátalált a boldogság dr. Erős Petra személyében, akivel több mint négy éve boldog a kapcsolatuk.
„A szeretteim ismernek, tudják, ha el kell indulnom, akkor én elindulok és végzem a dolgomat. A párom nagy-nagy szeretettel fogadta, hogy újra Exatlon-lázban égek. Csak annyit kért: De gyere majd vissza! Ezt megígértem neki!”
