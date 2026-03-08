Tabáni István őszinte vallomást tett új szenvedélyéről: „Csak az érzés marad, páncél nélkül”

A 2009-es a Csillag Születik egykori győzteseként az egész ország megismerte Tabáni István nevét. A különleges hangú énekes azóta is rendszeresen koncertezik, a közönség pedig változatlan szeretettel fogadja a fellépésein. Az élet azonban az elmúlt években új szerepet is adott neki: ma már családapaként kell helytállnia, ami teljesen új perspektívát hozott a mindennapjaiba.

Tabáni István a Csillag Születikben robbant be Fotó: Bors

Tabáni István Freddie Mercury- és Máté Péter- dalokkal vált ismertté

Az énekes őszintén beszél arról, hogy az apaság hogyan rendezte át a prioritásait. Művészemberként korábban csak önmaga felé volt elszámolnivalója, de a szülővé válás új, komoly súlyt helyezett a vállára: most már minden döntésének a családja a tétje.

Nemcsak magamra gondolok, hanem a tét az életemben a családom. Amikor megszülettek a gyerekek, sok minden átrendeződött bennem, ahogy ez mindenkinél. Máshol vannak a hangsúlyok. Felelősséggel tartozom a családom felé, ami művész emberként is nagy próbák elé állít engem. Mert egyedül csak magaddal kell elszámolnod. De apaként ez az érzés felbecsülhetetlen. Még akkor is, ha sok öröm és küzdelem van benne

– árulta el a Metropolnak. Azt is elmondta, hogy az idősebbik fia (Nataniel) már tisztában van vele, hogy az édesapja ismert előadó, de a családban ez sosem kapott különösebb hangsúlyt: „A nagyobbik fiam tudja, és érti, hogy apa egy közismert énekes. És a hétvégéken és a jelentős ünnepnapokon nem vele vagyok, hanem a közönségnek énekelek. Ez a munkám. De nem tulajdonít nagyobb jelentőséget neki, hogy ki vagyok a munkám által, mint ahogy én sem éreztettem vele. Én csak az apja vagyok, ő meg a fiam. Nem énekes példakép akarok lenni számára, csak egyszerűen az apja” – szögezte le.

Nem változtatna a múltján

Az énekes pályája 2009-ben vett hatalmas fordulatot, ám ha visszatekint az akkori időszakra, nem változtatna a múltján. Úgy véli, a hibák és a nehézségek is fontos szerepet játszottak abban, hogy azzá az emberré váljon, aki mára lett.

Nem nagyon tudnék és nem is akarnék tanácsot adni, mert a jelenemet befolyásolnám ezzel. A rossz dolgok, a hibák is formáltak az évek alatt, nem csak a jók. Ha szándékosan kikerülném a rossz dolgokat, attól a cél talán megmaradna, de az összetevők megváltoznának. Nincs véletlen, céllal és okkal létezünk a múltban, a jelenben és a jövőben. Ha úgy vesszük, 2009 egy olyan hullámot indított el, ami még ma is formálja a jelenemet

– vallotta be. A tehetségkutató nemcsak a karrierjét indította el, hanem a magánéletében is sorsfordító pillanatokat hozott. Egy különleges találkozás ugyanis az egész életét megváltoztatta: „A műsor után a Thália Színházban két gála is volt. Az egyik ilyen alkalmon találkoztam Csillával először, és ez volt az a mindent eldöntő pillantás, ami az egész életemben változást hozott” – idézte fel a szerelmével való első találkozást.