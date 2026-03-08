Tabáni István őszinte vallomást tett új szenvedélyéről: „Csak az érzés marad, páncél nélkül”
Az egykori tehetségkutató győztese őszintén vallott arról, hogyan formálta át személyiségét és mindennapjait az apaság és a felelősség. Tabáni István lerántotta a leplet a színpadi csillogás mögötti mély érzéseiről és családi küzdelmeiről.
A 2009-es a Csillag Születik egykori győzteseként az egész ország megismerte Tabáni István nevét. A különleges hangú énekes azóta is rendszeresen koncertezik, a közönség pedig változatlan szeretettel fogadja a fellépésein. Az élet azonban az elmúlt években új szerepet is adott neki: ma már családapaként kell helytállnia, ami teljesen új perspektívát hozott a mindennapjaiba.
Tabáni István Freddie Mercury- és Máté Péter- dalokkal vált ismertté
Az énekes őszintén beszél arról, hogy az apaság hogyan rendezte át a prioritásait. Művészemberként korábban csak önmaga felé volt elszámolnivalója, de a szülővé válás új, komoly súlyt helyezett a vállára: most már minden döntésének a családja a tétje.
Nemcsak magamra gondolok, hanem a tét az életemben a családom. Amikor megszülettek a gyerekek, sok minden átrendeződött bennem, ahogy ez mindenkinél. Máshol vannak a hangsúlyok. Felelősséggel tartozom a családom felé, ami művész emberként is nagy próbák elé állít engem. Mert egyedül csak magaddal kell elszámolnod. De apaként ez az érzés felbecsülhetetlen. Még akkor is, ha sok öröm és küzdelem van benne
– árulta el a Metropolnak. Azt is elmondta, hogy az idősebbik fia (Nataniel) már tisztában van vele, hogy az édesapja ismert előadó, de a családban ez sosem kapott különösebb hangsúlyt: „A nagyobbik fiam tudja, és érti, hogy apa egy közismert énekes. És a hétvégéken és a jelentős ünnepnapokon nem vele vagyok, hanem a közönségnek énekelek. Ez a munkám. De nem tulajdonít nagyobb jelentőséget neki, hogy ki vagyok a munkám által, mint ahogy én sem éreztettem vele. Én csak az apja vagyok, ő meg a fiam. Nem énekes példakép akarok lenni számára, csak egyszerűen az apja” – szögezte le.
Nem változtatna a múltján
Az énekes pályája 2009-ben vett hatalmas fordulatot, ám ha visszatekint az akkori időszakra, nem változtatna a múltján. Úgy véli, a hibák és a nehézségek is fontos szerepet játszottak abban, hogy azzá az emberré váljon, aki mára lett.
Nem nagyon tudnék és nem is akarnék tanácsot adni, mert a jelenemet befolyásolnám ezzel. A rossz dolgok, a hibák is formáltak az évek alatt, nem csak a jók. Ha szándékosan kikerülném a rossz dolgokat, attól a cél talán megmaradna, de az összetevők megváltoznának. Nincs véletlen, céllal és okkal létezünk a múltban, a jelenben és a jövőben. Ha úgy vesszük, 2009 egy olyan hullámot indított el, ami még ma is formálja a jelenemet
– vallotta be. A tehetségkutató nemcsak a karrierjét indította el, hanem a magánéletében is sorsfordító pillanatokat hozott. Egy különleges találkozás ugyanis az egész életét megváltoztatta: „A műsor után a Thália Színházban két gála is volt. Az egyik ilyen alkalmon találkoztam Csillával először, és ez volt az a mindent eldöntő pillantás, ami az egész életemben változást hozott” – idézte fel a szerelmével való első találkozást.
Úgy gondolja, jó eséllyel indulna most is egy tehetségkutatóban
Arra a kérdésre, hogy ma is megnyerne-e egy tehetségkutatót, diplomatikusan válaszolt. Szerinte a mai zenei világ teljesen másképp működik, mint korábban: „Ma minden percről percre változik, a gyorsaság sokszor fontosabb az élménynél. A zene területén a személyes ízlés sokszor többet számít, mint a szakmai vagy művészi érték. Nagyon összetett, hogy ma ki nyerhet meg egy tehetségkutatót. De az esély most is meglenne nálam, úgy hiszem” – jegyezte meg magabiztosan.
Új szenvedélye van
A nyár számára sem kizárólag a pihenésről szól. Ha minden a tervek szerint alakul, családjával a Balatonhoz is ellátogatnak, de a koncertek sem maradnak el. Emellett új dalokon dolgozik, és egy másik szenvedélye is egyre fontosabb szerepet kap az életében: „Tervezem, hogy több dallal is kijövök idén. Kísérletezem, próbálom kitolni a határaimat, nem csak zeneileg. Fontos szerepet kapott az életemben az írás is. Nálam ez nemcsak egy kiegészítő dolog, hanem zsigeri. Egy teljes embert nehéz megmutatni, mert a szavak vagy a zene mögé könnyű elbújni – de én nem ezt próbálom tenni. Csak az érzés marad, páncél nélkül” – zárta a gondolatait Tabáni István.
