Szent István-nap: mutatjuk a részleteket az idei Retro Tabán koncertekről

A Tabánban mindig presztízs volt fellépni, a nemzeti ünnepen is sztároké a deszka. Augusztus 18-20. között többek között Charlie, Demjén Rózsi és a Neoton is óriási bulival készül a fővárosban.

A SZIN Retro buli a legnagyobb hazai rock-arcokat hozza el a Tabánba. Augusztus huszadika Magyarország nemzeti ünnepe, a köré szerveződő programsorozat már napokkal előtte elstartol, a dombon is. Legendás énekesek és prominens előadók szórakoztatják a nagyérdeműt. A hivatalos állami ünnep előtt két nappal már megtöltik a rajongók a Gellért-hegy és a Várhegy közötti területet - írja a Bors.

Fotó: Knap Zoltán

A rockzene augusztus 18-án pénteken a tabáni lankákra költözik. Abaházi Csaba látja el a ceremóniamesteri teendőket, aki nyitja is az eseményt az Abaházi Rt-vel, pénteken, kora este, hatkor. Őt követi a színpadon 19.00 órakor: a Takáts Tamás Blues Band. Egy óra múlva a porondon már Charlie áll, utánozhatatlanul füstös és érzéki hangjával tölti meg a teret, ő is zárja a péntek estét.

Szombaton, augusztus 19-én, hat órakor, Várkonyi Attila ragadja magához a műsorvezető mikrofonját, aki elsőként Hevesi Tamást konferálja. Hét órakor az Ismerős Arcoké a deszka, akiket a legendás Demjén Ferenc követ, nyolc órakor. Rózsi teszi fel a koronát az estére, aki a tavaly telt házas Aréna koncert után tavasz óta turnézik. Így aki lemaradt a szombathelyi, a pécsi vagy a szegedi állomásról, a Tabánban mindent bepótolhat.

Fotó: Móricz István

Mindenki odaér a tűzijátékra

Augusztus 20-án tovább fokozódik a hangulat a programsorozaton. Vasárnap, az államalapító I. (Szent) István királyra emlékezik az ország és megszegjük az új kenyeret is. Akik nemcsak a testet, de a szellemet is táplálni szeretnék, azoknak csak javasolni tudjuk, hogy kora délután jöjjenek ki újra a Budai Várnegyedbe, mert pazar lesz a műsor! A tribünön Dénes Tamást üdvözölhetjük, mint házigazdát, aki először a Roy&Ádám formációt szólítja az emelvényre, fél ötkor. A kezdési időpont tehát korábbi időpontra tolódik, 16.30-tól már hangos lesz a Duna budai oldala. Fél hatkor a Bon bon énekel, őket a Neoton követi, fél hétkor a tribünön. A szervezők ügyeltek arra is, hogy a tűzijátékról senki ne maradjon le, így a Neoton után a bőven lesz mindenkinek ideje helyet találni a rakparton, hogy a legjobb helyen láthassa a tűzijátékot.

Fotó: Végh István

Újra szól a nóta a Tabánban

A Tabánban 1968 óta rendeznek fesztivált. A bulik a hetvenes évektől a magyar rockzene talán legfontosabb helyszínének számítanak. A május elsejei koncertek az LGT és a Mini nélkül elképzelhetetlenek voltak. Török Ádám idei, áprilisban bekövetkezett halála átírta az eseményeket, a Mini nem lép színpadra, ami óriási veszteség. A Hobo Blues Bandtől a Beatrice-ig, a nagy generációnak nevezett ikonikus formációk és előadók az otthonuknak érezték a Tabánt, ha valaki rangot szerzett a magyar rockzenében, az itt biztosan muzsikált. A fesztivál érdekessége, hogy mindig is ingyenes volt, ami vonzóvá tette az eseményt a fellépő előadók átütő tehetsége mellett. Egy hónap múlva újra a fülünkben halljuk az LGT legendás dalát: a „Gyere, gyere ki a hegyoldalba” címűt. A szervezők nagyon várják a rockzene és a hamisítatlan magyar dalok bolondjait a Tabánba, augusztus tizennyolc-és huszadika között, kora esténként.