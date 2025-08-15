Gólyahír: megszületett a magyar énekes kisfia, hatalmas az öröm

Megszületett az ismert énekes, Fehér Balázs első gyermeke, aki a Bendegúz nevet kapta. Mint kiderült, a pici nem akármilyen dalt hallott először, ugyanis szülei a Depeche Mode slágerével, a Walking in My Shoes című szerzeménnyel ismertették meg őt a zene világával – a zenész szerint természetes, hogy kisfiát már most körülveszi a zene.

Fehér Balázs / Fotó: RÉV KULT

Ez az év életem egyik legnehezebb és legszebb időszaka egyszerre

– mondta a The Carbonfools egykori énekese, Fehér Balázs, aki hosszú kihagyás után nemrég elvállalt egy komoly, nagyszínpados felkérést, ugyanis november 27-én, a 101 Hang koncerten a Depeche Mode teljes korszakát idézik meg zenésztársaival az MVM Dome-ban.

Íme egy kép Fehér Balázs cuki kisfiáról: